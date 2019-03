Siden skuespiller Luke Perry døde i mandags, er kondolencerne strømmet ind fra venner og familie. Dog har tv-kæresten været stille på de sociale medier - noget som fans har harceleret over. Nu svarer hun igen på tiltale.

De rasende kommentarer fra fans kom efter, at 'Kelly'-skuespilleren Jennie Garth valgte at dele et billede af sine tre døtre på Kvindernes Internationale Kampdag fredag.

Luke Perrys død og billedet har tilsyneladende ikke noget med hinanden at gøre, men så alligevel.

Billedet er nemlig det første, skuespilleren, som spillede Luke Perrys kæreste i hitserien 'Beverly Hills 90210', har delt siden sin kollegas død. Og det er altså det, flere fans er sure over.

Jennie Garth som Kelly fra tv-serien Beverly Hills 90210. Foto: NF Vis mere Jennie Garth som Kelly fra tv-serien Beverly Hills 90210. Foto: NF

De påpeger, at Jennie Garth burde have lavet et hyldestopslag specifikt til Luke Perry. Men det afviser hun nu.

I en kommentar til billedet af døtrene skriver hun:

'Kære alle. Jeg valgte at poste et billede af mine døtre i dag. Fordi de er mit liv. Fordi i dag er en dag, hvor vi fejrer alle kvinder. Det har taget mig længe at få lyst til at fejre noget som helst,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg tænkte over det, og jeg ved, at dette er noget, min kære ven ville ønske, at jeg gjorde. Hans børn var hans liv. Alle, der kendte ham, ved dette, og ved at han ikke gav en f*** for de sociale medier. Så lad venligst være med at antage noget eller dømme eller skrive onde kommentarer. Det er virkelig ikke i orden.'

Skuespiller Luke Perry gik bort mandag d. 4. marts. Han blev 52 år. Foto: Eric Gaillard Vis mere Skuespiller Luke Perry gik bort mandag d. 4. marts. Han blev 52 år. Foto: Eric Gaillard

Det er heller ikke fordi Jennie Garth ikke har udtalt sig om sin kollegas død.

»Mit hjerte er knust. Han betød så meget for så mange. Et helt igennem særligt menneske. Jeg deler den dybeste sorg med hans familie og alle, der elskede ham. Så frygteligt et tab,« sagde hun lørdag til People.

Udover Jennie Garth har Luke Perrys forlovede offentligt vist sin sorg. Det har flere af hans kollegaer fra 'Berverly Hills 90210' også. Blandt andet Tori Spelling, som særligt gav udtryk for medfølelse for Luke Perrys børn.

Luke Perry døde 52 år gammel. Han var omgivet af sin nærmeste familie.