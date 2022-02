Fremover vil Kelly Clarkson ikke lystre navnet Kelly Clarkson.

Den 39-årige sangerinde har nemlig søgt om lov til juridisk at skifte sit navn.

»Mit nye navn afspejler bedre, hvem jeg er,« lyder det i retsdokumenterne, som US Weekly har fået indsigt i.

28. marts afgøres det, om 'American Idol'-vinderen får lov at ændre navn.

Brandon Blackstock og Kelly Clarkson. Foto: JASON SZENES Vis mere Brandon Blackstock og Kelly Clarkson. Foto: JASON SZENES

I så fald vil hun fremover kunne kalde sig Kelly Brianne og smider dermed sit kendte efternavn væk.

Om hun har tænkt sig at beholde det som kunstnernavn, melder historien ikke noget om.

Navneskiftet kommer i forlængelse af skilsmissen fra manageren Brandon Blackstock, som Kelly Clarks … øh … Brianne var gift med fra 2013 til 2020.

Selvom begge parter har været ude i medierne og sige, at de kommer til at holde en god tone om bruddet for at beskytte deres to børn, River Rose på syv og Remington Alexander på fem, har der været drama på de interne linjer.

Da parret gik fra hinanden i 2020, anklagede Kelly Clarkson sit tidligere managementbureau, Starstruck Management, og dermed både eksmanden og hans far for svindel og ‘ulovlige tjenester’.

Det kom efter, Brandon Blackstocks far påstod, at Kelly Clarkson skylder Starstruck Management 8,6 millioner kroner, og at hun bliver ved med at skylde dem penge, for det hun tjener som coach i 'The Voice' og for sit populære talkshow ‘The Kelly Clarkson Show’.

Sangerens modsvar er en påstand om, at eksmanden og hans far slet ikke havde licens til at bedrive management i Californien, og at de derfor ikke har repræsenteret hende på bedste vis.

Siden har de ligget i strid om beløbet på det ægtefællebidrag, som Kelly Clarkson af en dommer blev beordret til at betale sin eksmand efter skilsmissen. Mens Brandon Blackstock krævede et bidrag på 2,8 millioner kroner om måneden, afgjorde en dommer, at sangerinden kunne slippe med 1,3 millioner.

Siden er de dog blevet enige om, at Brandon Blackstock har ret til at eje 5,12 procent af deres ranch i Montana, hvilket svarer til knap 6 millioner kroner. Herudover slap Kelly Clarkson med cirka en million kroner i ægtefællebidrag samt yderligere 300.000 kroner månedligt, som er øremærket børnene.