Knap to år efter, beslutningen blev taget, kan Kelly Clarkson nu endelig kalde Brandon Blackstock for sin eksmand.

En stor årsag til at der skulle gå flere år, før de nåede så vidt, er, at der har været stor uenighed om helt centrale ting. Eksempelvis forældremyndighed, ejendomme og økonomi.

Ifølge TMZ, der har fået adgang til retsdokumenterne, er de to dog nu – langt om længe – nået til enighed om skilsmissen.

Og det er i den grad til Kelly Clarkons favør.

Det bliver nemlig den 39-årige sangerinde, der får den primære forældremyndighed over parrets to børn, datteren River på syv og deres femårige søn, Remington – der dog kan besøge farmand én weekend om måneden.

Blackstock har desuden kæmpet for at få del i sangerindens formue. En formue, hun ellers havde sikret med en ægtepagt, før de indgik ægteskabet.

Ægtepagten blev dog sidste år valideret af en dommer, hvorfor Kelly Clarkson altså skal betale et noget mindre beløb til sin eksmand, end hvad han først havde krævet.

Hun slipper dog ikke helt for at punge ud. Hver måned skal hun nemlig betale eksmanden et månedligt ægtefællebidrag frem til januar 2024 på 115.000 dollar, hvilket svarer til 772.000 danske kroner.

Nogle af de penge kan Brandon Blackstock passende bruge på at betale sin ekskones husleje.

Han har nemlig valgt at blive boende på parrets gård i Montana – som hun har 'vundet' råderet over i skilsmissen – indtil 1. juni. Her skal han give 12.500 dollar, der løber op i næsten 84.000 kroner.