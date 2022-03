Den 47-årige sangerinde Kelis Rogers, der nok er bedst kendt under kunstnernavnet Kelis, har mistet sin mand, fotografen Mike Mora.

Han blev kun 37 år gammel og døde efter lang tids kamp mod mavekræft i stadie fire. Det bekræfter sangerindens management over for Entertainment Tonight.

I et Instagram-opslag fra september 2021 afslørede Mike Mora, at han var blevet ramt af sygdommen. Han havde ellers troet, at de mavesmerter, han havde gået med i en længere periode, var mavesår.

'Jeg troede aldrig, det her kunne ske for mig,' skrev han dengang og tilføjede desuden:

'De (lægerne, red.) gav mig 18 måneder. Nu er der gået præcis 12.'

Nu, seks måneder efter opslaget, viste lægernes vurdering altså – ulykkeligvis – at holde stik.

'Jeg troede aldrig, at det her kunne ske for mig. Som kun 36-årig med tre børn og en kone, der elsker mig,' sagde han videre.

Mike Mora efterlader sig altså hustruen Kelis, som han har været gift med siden 2014. Sammen har de en seksårig søn, Shepard, og en datter fra 2020, hvis navn endnu ikke er offentligt kendt.

Kelis har desuden en 12-årig søn, Knight, sammen med rapperen NAS, der ligeledes bor på familiens gård.

Sangerinden storhittede i de tidligere 2000'er – blandt andet med kæmpehittet 'Milkshake'.