'Keld og Hilda Heick på udebane.'

Det kunne mandag aften have været titlen på musikerparrets seneste eventyr, da de pludselig stod på den røde løber til gallapremieren på den nye 'Harry Potter'-film 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder'.

Som bekendt er 'Dumbledores hemmeligheder' den tredje film i filmserien 'Fantastiske skabninger' med den engelske skuespiller Eddie Redmayne som troldmanden Newt Scamander.

Her skulle man tro, at Keld og Hilda Heick i den forbindelse havde set de to forrige film inden premieren - men det var ikke tilfældet.

»Nej, men det ser helt voldsomt spændende og meget dramatisk ud. Så vi glæder os,« lød det før filmen fra Hilda Heick, der heller ikke vidste, om hun generelt var fan Harry Potter-universet som 'Fantastiske skabninger' udspringer af.

»Det ved vi ikke. Vi syntes bare, det lød spændende, så vi sagde ja til at komme,« forklarede hun og tilføjede, at de vistnok har set lidt af de allerførste Harry Potter-film med deres børnebørn for mange år siden.

Adspurgt om de ikke ville blive forvirrende at se den nye film uden at have set de to første, lød det fra Keld Heick:

»Det kan da godt være. Men så må vi have hvisket i ørerne (fra deres sidemand, red.), hvad det drejer sig om.«

Keld og Hilda Heick på den røde løber. Her i selskab med skuespiller Jon Lange. Vis mere Keld og Hilda Heick på den røde løber. Her i selskab med skuespiller Jon Lange.

Mads Mikkelsen spiller med i den nye film, hvor han har overtaget rollen som den onde troldmand Gellert Grindelwald fra Johnny Depp, der faldt i unåde hos filmselskabet efter en sag om hustruvold.

Selvom Keld og Hilda Heick før filmen altså endnu ikke vidste, om de var 'Harry Potter'-fans, ville de gerne erklære sig som Mads Mikkelsen-fans.

Hilda Heick fortalte med et smil, at Mads Mikkelsens medvirken faktisk var en af grundene til, at hun sagde ja til at tage til gallapremieren og tilføjede så:

»Vi har jo også lavet reklamefilm sammen med ham.«

Parret forklarede videre, at de for mange år siden indspillede en reklame for Storebæltsbroen med Mads Mikkelsen og netop derfor havde en forbindelse til aftenens hovedperson.