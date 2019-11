»Vi har jo danske rødder, og vi er danskere, så det er bare så dejligt at være flyttet hjem.«

Sådan siger Hilda Heick, da B.T. møder hende og Keld på den røde løber til 'Året, der gak', TV 2 Charlies årlige satireshow, hvor der også bliver uddelt priser.

Dansktop-duoen flyttede til Sverige i syv år for at komme tæt på på deres datter, Annette, hendes mand, Jesper, og børnene Eliot og Storm. Jesper brækkede for fire år siden sin nakke i en ulykke, og så måtte familien træde til.

Men nu har ægteparret gennem mere end 50 år fundet sig til rette i deres nybyggede hus i Trørød i Nordsjælland. Og det er dejligt at være hjemme blandt danskere, for der er kulturforskelle, fortæller parret.

»Der er forskel. Hvis man som dansker får at vide, at det er sådan og sådan, så spørger man: 'Hvorfor det?' Men svenskerne, de nikker bare og siger 'javel'. De er meget mere regelrette. Jeg kan fortælle en hændelse,« siger Hilda Heick.

»Vi har en ven, som skulle besøge os. Hendes pas var udløbet to dage før, hun tog afsted, og så kunne hun ikke komme over sundet. Det er sådan nogle ting, hvor vi som danskere ville sige: 'Nå, ja, og hvad så?',« siger Hilda Heick.

Keld Heick støtter op:

»De er meget politisk korrekte. De slår sig i tøjret og synes, vi danskere er lidt frække,« siger han.

Og der er nok at se til herhjemme. Keld og Hilda får travlt hele december måned med at optræde til julearrangementer. 'Året der gak' bliver vist på TV 2 Charlie og TV 2 Play på søndag.