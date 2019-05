Hele musikverdenen sørgede, efter Prodigy-frontmanden Keith Flint 4. marts blev fundet død i sit eget hjem. Han blev kun 49 år.

Ved første øjekast tydede det på, at han havde taget sit eget liv ved hængning, men en ny obduktionsrapport understøtter ikke den teori.

»Jeg har overvejet, hvorvidt det kunne være selvmord, men jeg har ikke fundet dækkende beviser for det,« siger seniorretsmediciner Caroline Beasley-Murray ifølge mediet Halstead Gazette i forbindelse med en høring i sagen onsdag.

Obduktionen, der blev foretaget ved Broomfield Hospital, viser også, at Keith Flints system var fyldt med stoffer og alkohol.

Retsmedicineren vil heller ikke afvise, at der kan være tale om, at Keith Flint 'fjollede rundt' og, at det pludseligt endte frygteligt galt for den kendte musiker.

Det eneste, man har konstateret, er, at der ikke er tegn på, at der var sket en forbrydelse.

Dermed kan myndighederne ikke give Keith Flints efterladte nogen reel afklaring på, hvad der førte til hans død.

Politiet blev kaldt til Keith Flints hjem i Dunmow, Essex, 4. marts omkring klokken 8.10 på grund af det, de har betegnet som en 'bekymring for hans tilstand'.

Keith Flint var bevidstløs, da ambulancen ankom, og hans liv stod ikke til at redde. Han blev erklæret død.

»Vi ankom til stedet, men desværre måtte den 49-årige mand (Keith Flint, red.) erklæres død på stedet,« sagde en talsperson fra politiet i Essex dengang.

Keith Flint havde en stor og verdensomspændende fanbase, og i forbindelse med forsangerens død var flere tusinde mødt op ude foran St Mary's kirken i byen Bocking i Essex, England.

Der var i den forbindelse sat højtalere ude foran kirken, så fans kunne følge med i begravelsesceremonien på afstand.

Fans i hobetal var mødt op til Keith Flints begravelse i slutningen af marts. Foto: SEAN DEMPSEY

I forbindelse med den afsluttende høring i sagen skrev Prodigy på Twitter, at det har været en hård tid siden forsangerens død.

'De seneste par uger siden Keefs død har været en hård tid for alle. Hvis du kæmper med depression, afhængighed eller følgevirkningerne af selvmord, så skal du ikke lide alene,' skrev bandet tirsdag på sin Twitter-profil.

I sammen ombæring gør The Prodigy det klart, at bandet gerne vil sætte fokus på bedre mentalt helbred for alle.

Prodigy var meget store i 1990'erne, hvor det britiske band hittede med sange som 'Smack my Bitch up', 'Firestarter' og 'No Good'.