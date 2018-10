Få timer efter at hun havde født sit andet barn, stod den britiske hertuginde Kate klar foran kameraernes blitzlys med sin lille datter i armene, håret bølgende, makeuppen lagt og de høje hæle på fødderne.

Dét billede kritiserer den britiske skuespillerinde Keira Knightley nu i stærke vendinger i et indlæg under titlen 'Det svage køn', som hun har skrevet i bogen 'Feminists Don't Wear Pink and Other Lies'.

Det skriver blandt andet The Telegraph og Refinery29.

»Vi står og ser på tv-skærmen. Hun (hertuginde Kate, red.) var ude af hospitalet syv timer senere med sit ansigt sminket og de høje hæle på. Ansigtet, som verden ønsker at se,« skriver 33-årige Keira Knightley, som blandt andet er kendt fra 'Pirates of the Caribbean'-filmene og 'Atonement', i indlægget.

ARKIVFOTO af hertuginde Kate og prins William foran hospitalet, efter deres datter, Charlotte, kom til verden i 2015. Foto: SUZANNE PLUNKETT Vis mere ARKIVFOTO af hertuginde Kate og prins William foran hospitalet, efter deres datter, Charlotte, kom til verden i 2015. Foto: SUZANNE PLUNKETT

»Gem dig. Skjul vores smerte, vores kroppe, der splitter, vores bryster, der lækker, vores hormoner, der raser. Se smuk ud. Se smart ud, vis ikke din slagmark, Kate. Syv timer efter din kamp med liv og død, syv timer efter din krop er brudt åben, og blodigt, skrigende liv er kommet ud. Vis det ikke. Sig det ikke. Stå der med din pige og bliv fotograferet af en samling af mandlige fotografer,« fortsætter hun ifølge The Telegraph.

Dagen før hertuginde Kate tilbage i maj 2015 fødte sit andet barn - Charlotte - havde den britiske skuespillerinde budt sit første barn, datteren Edie, velkomment.

I sit indlæg i den netop udkomne bog giver Keira Knightley udtryk for, at hendes egen fødselsoplevelse stod i stærk kontrast til Kates, og hun kritiserer nu det pres og de forventninger, der ofte bliver lagt på nye mødre for at se godt ud, selvom de lige har født.

Hun er derfor også meget ærlig omkring, hvordan hendes egen fødsel af datteren - som hun har dedikeret indlægget til - foregik.

»Min vagina revnede. Du kom ud med dine øjne åbne. Armene op i vejret. Skrigende. De lagde dig på mig, dækket af blod, fosterfedt, dit hoved misdannet fra fødselskanalen. Pulsende, gispende, skrigende,« skriver Keira Knightley og beskriver, hvordan datteren med det samme fandt hendes bryst.

»Jeg husker lorten, opkastet, blodet, stingene. Jeg husker min slagmark. Din slagmark og liv pulsende. Overlevelse. Og jeg er det svage køn? Du er?«

Hertuginde Kate er dog også tidligere blevet rost og hyldet for blandt andet ikke at have forsøgt at skjule sin efterfødsels-mave, da hun sammen med sin mand - prins William - i juli 2013 viste deres førstfødte barn - prins George - frem et døgn efter fødslen.

Keira Knightley er gift med musikeren James Righton.