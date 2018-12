Du kender hende fra biograflærredet og storsælgende film som 'Pirates of the Caribbean' og 'Love Actually'.

Men i et helt år har skuespillerinden Keira Knightley måttet trække sig fra rampelyset, da hun lider af diagnosen posttraumatisk stress.

Det tegnede ellers godt, da Keira Knightley brød igennem som skuespiller i 2007 som blot 22-årig. Men som bekendt er der som regel en bagside af medaljen.

»Det var enormt intenst og ensomt. (...) Jeg har altid villet være den bedste i klassen og perfekt. Jeg troede, jeg kunne tackle berømmelsen,« fortæller Keira Knightley i et større interview med The Times.

På dette tidspunkt spekulerede flere på, om skuespillerinden havde spiseforstyrrelser.

»Jeg forsøgte at tage fem kilo på, men så blev jeg fortalt, at jeg havde cellulite (appelsinhud, red.). Da jeg gik fem kilo ned i vægt, fik jeg at vide, at jeg var anorektiker. Det var for meget,« siger hun.

Det konstante pres fra fans, medier, familie og hende selv gjorde, at Keira Knightley fik nok.

»Jeg fik et sammenbrud og kunne ikke gå på arbejde i et år,« siger den nu 33-årige skuespiller.

I 2019 er Keira Knightley aktuel i filmene 'The Aftermath' og 'Official Secrets'.

Efterfølgende fik Keira Knightley diagnosen posttraumatisk stress (PTSD). Ifølge sundhed.dk er PTSD en ofte langvarig tilstand, som opstår efter voldsomme, katastrofeagtige psykiske belastninger.

Med støtte fra familie og venner lærte Keira Knightley at tackle diagnosen og komme tilbage på skuespillerscenen.

Hun er lige nu aktuel i hele to film, 'The Aftermath' og 'Official Secrets', som udkommer i det nye år.

I 2013 giftede Keira Knightley sig med den 35-årige musiker James Righton og sammen har de datteren Edie på 3 år.