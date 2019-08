Realitystjernen og hans kæreste venter tvillinger.

Efter 14 år som par – de sidste seks år som ægtepar – gik forholdet i september 2018 i stykker for Brandon og Leah Jenner. Parret, der i 2015 fik datteren Eva James sammen, besluttede sig for at lade sig skille.

Tidligere i år fandt Brandon igen lykken, da han stod frem med Cayley Stoker. Kærligheden er siden blomstret for parret, der i starten af det nye år får to nye medlemmer til familien. Parret afslører over for PEOPLE, at de venter tvillinger.

»Vi er 12 uger henne nu, så vi nærmer os enden af første trimester. Vi er sindssygt forelskede, og vi glæder os rigtig meget til det her,« siger parret til mediet.

Parret fortæller, at de sammen fortalte nyheden til Brandons datter, der blev rigtig glad. Han fortæller, at han fortsat har et godt forhold til sin ekskone.

»Leah og jeg gik fra hinanden på en smuk måde, og jeg synes, at vi håndterede det på den bedst mulige måde. Det var en proces, og det tog lidt tid at færdiggøre. Nu er Leah og jeg kommet videre, og jeg starter en familie med Cayley. Det er jeg virkelig glad for,« siger han til mediet.

Brandon Jenner er søn af Caitlyn Jenner, og sammen med broren Brody Jenner var han hovedperson i realityserien ‘The Princes of Malibu’. Begge har medvirket i flere episoder af den populære realityserie ‘Keeping Up With the Kardashians’, og som duoen Brandon & Leah har det tidligere ægtepar sammen udgivet flere albums.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk