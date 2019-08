Realitystjernen indrømmer, at han risikerer at få en fængselsstraf.

En ny sæson af ‘Keeping Up With the Kardashians’ ruller den 8. september over skærmen i USA, og præcis som de første 16 sæsoner byder den 17. omgang på masser af drama. Det viser en trailer for sæsonen ifølge Hollywood Life.

Her tyder det på, at Scott Disick er i store problemer, der kan ende med at sende ham i fængsel. Det afslører Kourtney Kardashians ekskæreste og faren til hendes tre børn i trailen.

»Hvad sker der? Hvad er der lige sket?« kan man ifølge mediet se en panisk Kim Kardashian spørge.

»Der er risiko for, at jeg skal i fængsel,« fortæller Scott Disick.

I klippet fremgår det ikke, hvad han har gjort, og det ser derfor ud til, at seerne må vente indtil den 8. september, når sæson 17 af ‘Keeping Up With the Kardashians’ har premiere.

Sæsonen er den sidste af familiens kontrakt med E!, men forhandlingerne om yderligere fem sæsoner er i fuld gang. Familien kræver dog en enorm lønstigning, hvis de skal underskrive kontrakten. Det kan du læse mere om her.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk