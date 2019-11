Igennem årene har det været nævnt masser af gange, at Keanu Reeves ikke er set sammen med en kæreste.

Nu er den notoriske single dog trådt ud i fotogarfernes blitzlys med sin kæretse.

Der blev ikke forsøgt at lægge skjul på noget, da Reeves mødte op ved 'LACMA Art + Film Gala' sammen med kunstner Alexandra Grant.

De to har kendt hinanden i mange år, men er først for nyligt blevet linket sammen som kærester. Faktisk er det årtier siden, at Keanu Reeves, er blevet set sammen med en potentiel kæreste. Det skriver mediet Daily Mail.

Parret stillede velvilligt op på den røde løber. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA

Hans nye kæreste er kunstner, og de to kreative sjæle har arbejdet sammen på projekter siden 2011.

Her skrev de deres første bog sammen, hvor Alexandra Grant tegnede illustrationer, og Keanu Reeves skrev digte.

Igen i 2016 lavede de en bog sammen, og sidenhen har de sågar åbnet et forlag sammen, som hedder 'X Artists’ Books.'

For nyligt blev parret set forlade en sushi-restaurant, hvor de så lige så forelskede ud, som de gjorde, da de stillede sig op på den røde løber.

Både Reeves og Grant så glade ud og sendte hinaden kærlige blikke. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA

Sidan har rygterne svirret.

Keanu Reeves er 55 år, og han er især kendt for at have lavet Matrix-triologien. Desuden har han haft et ry for at være en uprætentiøs og 'Hollywoods flinke fyr.'

Nu har den midaldrende skuespiller, som for nyligt var aktuel i filmen 'Always be my maybe', som kan ses på Netflix. Her spiller han en sig selv - dog i en meget prætentiøs udgave.

Keanu Reeves sidste kendte kæreste var Jennnifer Syme, som han dannede par med i 90'erne. Hun fødte deres datter, som desværre var dødfødt. Parret gik efterfølgende fra hinanden, og nogle år senere omkom Syne i en tragisk ulykke.