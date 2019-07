Keanu Reeves er kendt for at være det mest sympatiske menneske i Hollywood. Gang på gang overrasker han fans med nede-på-jorden uselviske ting - og nu gør han det igen.

Under indspilningerne til filmen ‘Bill & Ted Face the Music’ i staten Louisiana i USA troppede han op hos en fan, som havde sendt ham en speciel besked.

Det var Stacy Hunt og hendes sønner, der bor nede ad gaden, hvor filmen bliver indspillet, som delte oplevelsen på Twitter.

‘Wow! I går gik en drøm i opfyldelse! Vi vidste, at Keanu Reeves filmede oppe ad gaden, så min søn sagde, at vi er nødt til at lave et skilt, der siger ‘du er betagende’, så det gjorde vi!’ skrev hun.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO — Stacey (@sjhunt305) July 18, 2019

Udtrykket ‘du er betagende’ kommer fra en episode, der gik viralt, hvor Reeves blev helt benovet over publikum til en spilkongres og udbrød det spontant.

‘Et par biler stoppede, men så stoppede en bil, og der var han!! Han stoppede faktisk! Åh du milde!’ afsluttede Stacy Hunt sit tweet.

Matrix-stjernen poserede med familien, signerede skiltet og blev efterfølgende og snakkede lidt, skriver Huffpost.

Inden han gik opfordrede han Stacy Hunt til vise sønnerne de originale ‘Bill and Ted’ film fra slutningen af 1989 og 1990.

De handler om to venner, der rejser rundt i tiden i en telefonboks for at skrive en historieopgave.

Reeves er flere gange blevet hyldet for at være et gennemgående godt og fantastisk menneske.

Senest er flere historier om ham gået viralt. Blandt andet da han underholdte strandede rejsende i en lufthavn efter en akut landing, og stjernen er også blevet hyldet for at holde sine hænder væk fra kvinder, når han stillede op til billeder.

Keanu Reeves er senest kendt for action-filmene John Wick.