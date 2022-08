Lyt til artiklen

Et britisk par fik én på opleveren til deres bryllupsreception i Northamptonshire på Fawsley Hall Hotel for nylig.

Efter vielsen opdagede gommen, James Roadnight, nemlig Hollywoodstjernen Keanu Reeves i hotellets bar. Det skriver Newsweek.

Derfor dristede han sig til at henvende sig til skuespilleren for at høre ad, om ikke han kunne tænke sig at slå vejen forbi bryllupsfesten.

Keanu Reeves havde godt nok andre planer, men lovede, at han ville kigge forbi senere på aftenen – og til brudeparrets store overraskelse holdt han faktisk sit løfte.

Den 57-årige 'The Matrix'-skuespiller, der var træt efter en lang rejse, ville ikke have en drink, men indviilligede i at tage et par billeder med det glade, nygifte par.

»Han var så venlig og venlig og lykønskede os med vores bryllup,« fortæller bruden, Nikki Roadnight, til Newsweek.

En række af billederne delte hun efterfølgende på sin Twitter-profil med teksten: 'Havde den mest fantastiske weekend!!'