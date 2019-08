Et liv som kendt i rampelyset er ikke kun lig med sus og dus, fine kjoler og lækre hotelophold, når man er på turne. Der findes også en bagside af medaljen.

Det fortæller sangerinden Kaya Brüel i et interview med B.T.

»Det er jo tit, at man giver afkald på nogle sociale ting, fordi man skal arbejde, når andre har fri. Ofte misser man jo fødselsdage og bryllupper, for man sender jo ikke bare en afløser,« fortæller Kaya Brüel, da B.T. møder hende i Tivoli i forbindelse med den nærtstående præmiere på ’Divaer i Glas’.

Den musikalske teaterforestilling tager udgangspunkt i de legendariske kvindelige sangerinder Josephine Baker, Marlene Dietrich og Ella Fitzgerald. De var alle kæmpe stjerner i især 1920’er, 30’erne og 40’erne og har sågar optrådt i Glassalen i Tivoli.

Her ses Kaya Brüel med sin mand Kenneth Kainz i 2015. Foto: Erik Refner Vis mere Her ses Kaya Brüel med sin mand Kenneth Kainz i 2015. Foto: Erik Refner

Men de tre kvinder var ikke bare store stjerner. De havde også børn og et hjem at passe. Og det har givet stof til eftertanke for Kaya Brüel, der selv er mor til to børn på henholdsvis ti og 20 år.

For som sangerinde og skuespillerinde kan der være en del aftenarbejde, og det harmonerer ikke altid lige godt med et familieliv. Og det har næppe været lettere dengang i 20’erne og 30’erne.

Kaya Brüel har altid selv prioriteret at være til stede på sine børns fødselsdage og ved andre mærkedage, men der er alligevel familiebegivenheder, hun er gået glip af.

»Jeg har da misset nogle gode begivenheder, der har været vigtige, hvor jeg har siddet et eller andet sted i Jylland og ikke kunne nå tilbage,« fortæller den 46-årige skuespillerinde, der siden 1998 har været gift med filminstruktøren Kenneth Kainz.

I 'Divaer i glas' spiller Kaya Brüel sammen med Caroline Henderson, Birgitte Hjort Sørensen og Carsten Svendsen. Foto: Birger Storm/ Tivoli Vis mere I 'Divaer i glas' spiller Kaya Brüel sammen med Caroline Henderson, Birgitte Hjort Sørensen og Carsten Svendsen. Foto: Birger Storm/ Tivoli

Hun har tidligere i interviews fortalt, at familien betyder meget for hende.

Måske fordi hun selv var barn af hippiegenerationen med forældre, der havde meget travlt. Hendes kendte mor, sangerinden Sanne Brüel, valgte - da Kaya Brüel blot var kun to år - at flytte til Aalborg for at forfølge sin karriere, hvorefter Kaya Bruel voksede op hos sin far, arkitekten Niels Herskin.

Nå Kaya Brüel giver den gas som diva på scenen i Tivoli, kan hun sagtens drage paralleller til sit eget liv.

»Det kan man da. Man skal ikke underkende det at optræde. Mange tror bare, det handler om at synge en sang. Men man skal jo generere en energi, og man er ofte helt udtømt bagefter,« siger hun og fortæller, at det også er derfor, at det går galt for nogle. At de simpelthen ikke lærer at samle sig selv op efter en forestilling, og at det derfor nogle gange kan ende med et misbrug.

Kaya Brüel er aktuel i Tivolis musikalske teaterforestilling 'Divaer i glas'. Foto: Birger Storm/ Tivoli Vis mere Kaya Brüel er aktuel i Tivolis musikalske teaterforestilling 'Divaer i glas'. Foto: Birger Storm/ Tivoli

»Man skal lære at samle sig selv op igen for at kunne lukke den port igen. Der er nogle, der ikke kan finde ud af det,« siger hun med henvisning til divaen Rosemary Clooney - en kendt amerikansk skuespillerinde i 1950’erne, der som følge af sin berømmelse fik et nervøst sammenbrud.

Ifølge Kaya Bruel har 'Divaer i glas’ åbnet hendes øjne for, hvem de legendariske divaer egentlig var.

Vil du kalde dig selv en diva?

»På den gode måde, så ja – men ikke på den negativt ladede. Jeg er bevidst om, hvad der skal til. Men jeg er ikke egoistisk eller forlangende eller urimelig, men jeg ved, hvad der skal til, for at jeg kan levere det, der forventes af mig.«