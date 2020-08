Først fandt de sammen. Så gik de fra hinanden. Så blev de forlovede. Og nu venter de barn.

Katy Perry og Orlando Bloom stod første gang frem som kærester i 2016, og siden har deres kærlighedsvej været belagt med et par bump eller tre.

Og det har ikke altid været lige let, fortæller Katy Perry i et interview om sit seneste album, 'Smile', med Apple Musics Zane Lowe.

»Vi har været igennem fucking helvede. Vi har ramt bunden og kæmpet os op igen,« fortæller hun ærligt i interviewet.

I dag er hun som bekendt fem måneder henne – hun og 'Pirates of the Caribbean'-skuespilleren venter sig en lille pige.

De lykkelige omstændigheder er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at alt nu er en dans på roser, understreger sangerinden. De har stadig deres problemer.

»I dag er det et forhold, der fungerer. Dating er anderledes end et rigtigt forhold. Du er nødt til hver dag at træffe en beslutning om at være i det her forhold og arbejde hårdt med dig selv, mens der står én ved din side og kigger på.«

»Han lader mig ikke falde af på den. Han er ikke Katy Perrys største fan. Han er her for Katheryn Hudson (hendes borgerlige navn, red.). Han er her for at bygge noget op.«

En gravid Katy Perry på scenen i Australien i marts. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere En gravid Katy Perry på scenen i Australien i marts. Foto: SCOTT BARBOUR

Begge tror de dog så meget på forholdet, at de agter at blive gift.

Faktisk skulle de have holdt et stort anlagt sommerbryllup i Japan, men som så meget andet i 2020 er dette blevet udskudt på grund af coronaudbruddet.

»For os handler det om et partnerskab, og lige nu tager vi en uge ad gangen. Vi havde planlagt det hele, men det blev jo så aflyst.«

»Så nu ser vi bare frem til en smertefri fødsel. Det er lidt sjovt, for det handler om ikke at lægge for mange planer i år og bare flyde med strømmen,« siger Katy Perry.

Barnet er Katy Perrys første, mens Orlando Bloom allerede har en søn på ni år sammen med ekshustruen Miranda Kerr.