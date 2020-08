»Vi flyder over med kærlighed og forundring over vores raske og sunde datters ankomst.«

Sådan indleder den britiske skuespiller Orlando Bloom det opslag på Instagram, hvor han torsdag morgen dansk tid afslører, at han og kæresten, sangerinden Katy Perry, er blevet forældre.

Samtidig offentliggør parret et sort-hvidt billede af den lille nyfødte, hvor man kan se den lille pige gribe om begge sine forældres fingre.

»Velkommen til verden, Daisy Dove Bloom!'

Vis dette opslag på Instagram #Repost @unicef ・・・ Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and @OrlandoBloom’s new bundle of joy.⠀ ⠀ “We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter,” Katy and Orlando told us.⠀ ⠀ “But we know we’re the lucky ones and not everyone can have a birthing experience as peaceful as ours was. Communities around the world are still experiencing a shortage of healthcare workers and every eleven seconds a pregnant woman or newborn dies, mostly from preventable causes. Since COVID-19 many more newborn lives are at risk because of the increased lack of access to water, soap, vaccines and medicines that prevent diseases. As parents to a newborn, this breaks our hearts, as we empathize with struggling parents now more than ever.⠀ ⠀ “As UNICEF Goodwill Ambassadors, we know UNICEF is there, on the ground, doing whatever it takes to make sure every expecting mother has access to a trained health worker and access to quality healthcare. In celebration of the heart we know our daughter already has, we have set up a donation page to celebrate DDB’s arrival. By supporting them, you are supporting a safe start to life and reimagining a healthier world for every child. We hope your can bloom with generosity.⠀ ⠀ Gratefully-⠀ ⠀ Katy & Orlando.”⠀ ⠀ Please tap the link in our bio to support the most precious gift: a healthy child. Et opslag delt af Orlando Bloom (@orlandobloom) den 26. Aug, 2020 kl. 9.31 PDT

Midt i lykkerusen er den nybagte far og mor dog i stand til at sende en hilsen til de mange børn rundt om på kloden, som kommer til verden under meget mere usikre forhold.

'Pirates of the Caribbean'-skuespilleren og den amerikanske sangerinde blev kærester i 2016, men de måtte gennem et brud, før de indså, at det skulle være dem.

»Vi har været igennem fucking helvede. Vi har ramt bunden og kæmpet os op igen,« sagde Katy Perry tidligere på året i et interview. med Apple Musics Zane Lowe.

Her understregede hun også, at parret – trods graviditeten – stadig har deres at kæmpe med.

En gravid Katy Perry på scenen i Australien i marts. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere En gravid Katy Perry på scenen i Australien i marts. Foto: SCOTT BARBOUR

»I dag er det et forhold, der fungerer. Dating er anderledes end et rigtigt forhold. Du er nødt til hver dag at træffe en beslutning om at være i det her forhold og arbejde hårdt med dig selv, mens der står én ved din side og kigger på.«

»Han lader mig ikke falde af på den. Han er ikke Katy Perrys største fan. Han er her for Katheryn Hudson (hendes borgerlige navn, red.). Han er her for at bygge noget op.«

Havde det ikke været for corona-pandemien, var de allerede blevet gift med et storstilet sommerbryllup i Japan. Det er nu blevet udskudt.

Til gengæld kan de nu glæde sig over deres første fælles barn.

Den lille Daisy Dove er Katy Perrys første barn, mens Orlando Bloom allerede har en søn på ni år sammen med ekshustruen Miranda Kerr.