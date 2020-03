Katy Perry, Madonna og Cheryl Cole har i hvert fald én ting tilfælles i disse dage.

Alle er de blevet narret til at tro, at italienerne midt i coronakrisen har fundet trøst og sammenhold i at synge deres sange.

På Twitter har de alle delt videoer, hvor man kan se italienere stå fra deres altaner, mens lyden af fællessang til henholdsvis Katy Perry-nummeret 'Roar', Madonna-nummeret 'Rise' og Cheryl Cole-nummeret 'Fight for this love' kan høres.

Problemet er blot, at billede og lyd er blevet redigeret sammen.

Det er dog korrekt, at italienerne forleden brød ud i fællessang fra deres altaner.

Det blev nemlig dokumenteret på en video, der siden er gået viralt, at en flok beboere i Napoli sammen sang deres lokale fodboldholds sang.

Men denne skønsang er i flere tilfælde blevet fjernet fra videoer, der i stedet er blev delt med fællessang af de tre sangerinders numre.

Og de kvindelige artister er faldet i med begge ben.

You cannot break the human spirit. We are one in this. https://t.co/XOa0rTVNwB — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2020

'Man kan ikke ødelægge menneskehedens ånd. Vi er alle sammen om dette,' har Katy Perry skrevet i et oplag på Twitter, hvor hun har delt den redigerede video.

Og hendes sanger-kollega Madonna har gjort det samme med den video, hvor lyden af hendes 'Rise' er redigeret ind:

'Lad os alle stå sammen. Alle overalt i verden,' skriver hun.

Sheryl Cole, der ligeledes er blevet snydt, skriver følgende i et opslag med den redigerede video, hvor lyden af hendes 'Fight for this love' er lagt på de originale levende billeder fra Italien:

I’m not crying https://t.co/kRq4HCAP5D — Cheryl (@CherylOfficial) March 15, 2020

'Jeg græder.'

På det store internet florerer desuden flere andre 'falske' videoer, hvor lydsiden med fællessang af forskellige kunstneres numre er lagt over den originale.

For nuværende er det dog kun Katy Perry, Madonna og Sheryl Cole, der er faldet i.

Og det må næsten være et spørgsmål om tid, før de opdager det. På Twitter har adskillige fans nemlig forsøgt at gøre dem opmærksomme på, at de er blevet taget ved næsen.