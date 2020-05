'For nylig har sangen fået helt ny betydning for mig set i lyset af, hvad hele verden går igennem lige nu.'

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra den amerikanske sangerinde Katy Perry, der fredag udgav sin nye single 'Daisies'.

En sang, hun skrev for nogle måneder siden, og som handler om, at man skal være tro mod sin egen vej og egne drømme, fortæller hun. Sammen med sangen har hun også udgivet en musikvideo, hvor det ikke blot er hendes gravide mave, der endnu engang kommer til syne.

For mens Katy Perry i store dele af videoen bærer en lys kjole, er der også et klip mod slutningen, hvor American Idol-dommeren står helt nøgen ved et vandfald, mens hun bliver filmet fra flere forskellige vinkler.

Det var den 5. marts, at Katy Perry afslørede, at hun venter barn med sin forlovede, skuespilleren Orlando Bloom.

Det gjorde hun i musikvideoen til sangen 'Never Worn White'. En sang, der handler om at føle angst for at binde sig og samtidig være klar til et fast forhold. Og i slutningen af musikvideoen ser man sangerinden iført en transparent kjole, der giver frit udsyn til hendes gravide mave.

Orlando Bloom og Katy Perry, der også har afsløret, at de venter en pige, faldt for hinanden ved Golden Globe-festen i 2016. De blev forlovet på valentinsdag sidste år, hvor Bloom friede på en helikoptertur.

Det er Katy Perrys første barn, mens den otte år ældre britiske skuespiller Orlando Bloom allerede har en niårig søn fra et tidligere ægteskab. Han har tidligere været gift med supermodellen Miranda Kerr, mens Katy Perry tidligere tidligere har været gift med Russell Brand.