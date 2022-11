Lyt til artiklen

'Jeg stemmer af et utal af årsager (se nyhederne), men især fordi Los Angeles er ét stort rod for tiden.'

Sådan skriver Katy Perry til et billede, hun mandag delte på sin Instagram-profil fra stemmeboksen til det amerikanske midtvejsvalg. Her kan man se, at hun har sat sit kryds ved milliardæren Rick Caruso.

Den 63-årige politiker ændrede sit partitilhørsforhold til demokrat i januar, efter i årevis at have støttet republikanske kandidater. I løbet af den tid donerede Caruso knap 1 million dollar til senator Mitch McConnell og tidligere præsident George W. Bush, som begge har støttet anti-abortpolitikker.

Og netop af den grund har sangerindens stemme for alvor skabt røre på de sociale medier.

På Twitter skriver komikeren Travon Free eksempelvis:

'Så meget, som højrefløjen forsøger at spinde den, er Katy Perrys stemme på Rick Caruso ikke en indikation af andet end en rig, hvid kvinde, der stemmer på en falsk demokrat, som i sidste ende ingen indvirkning vil have på hendes livskvalitet, men vil forværre mange andres liv.'

'At Katy Perry tweetede en pro-choice-video, mens hun stemte på Rick Caruso, ville være objektivt morsomt, hvis det ikke var smerteligt dumt,' skriver en anden, mens en tredje giver udtryk for, hvor stor en skuffelse, sangerindens kryds har affødt hos vedkommende.

Ifølge PageSix gik der da heller ikke længe fra, at Katy Perry havde delt billedet på sin profil, til at hun valgte at lukke kommentarsporet.

Det er dog ikke første gang, at hun har ladet sine fans vide, hvem hun planlagde at stemme på som byens borgmester. I juni tweetede Perry 'RICK CARUSO FTW (for the win, red.)' og blev også der mødt af kritik.