27. august blev sangerinden Katy Perry mor til sit første barn, og det er noget, der har efterladt sine spor.

Hun fortæller, hun ikke får meget søvn. Og så deler hun også andre forandringer på sin Instagram. Nemlig en sjov video, der nu hyldes af hendes følgere.

For efter at have gået en lille catwalk til ære for kameraet, løfter hun pludseligt op i skørtet og viser sine store støtteunderbukser frem.

Samtidig med, sangerinden spankulerer sikkert ned ad det fiktive podium, popper der ord op i billedet.

'Power', 'attitude', 'stil', 'selvtillid' og 'sex' dukker op på skærmen for hvert trin, stjernen tager.

Til sidst er det dog et tøjskilt med mærket 'Spanx', som er i billedet. Et meget kendt firma, der netop forhandler støttestrømper og -undertøj.

Videoen har vakt stor glæde blandt Perrys følgere. I skrivende stund har den fået 1,4 millioner likes, og masser af kvinder mener, det er et sjovt indslag.

Den 36-årige Katy Perry har sin nu tre måneder gamle datter Daisy Dove sammen sin forlovede, den 43-årige skuespiller Orlando Bloom.

Den engelske avis The Sun skriver, at sangerinden, foruden at være vendt tilbage til arbejde og passe en nyfødt også bruger energi på at lede efter et nyt hjem med Bloom.