Torsdag skulle Katy Perry afgive forklaring i en sag, hvor hun er sagsøgt for at have tyvstjålet melodien til hittet Dark Horse fra en kristen rapgruppe.

Men det foregik ikke helt uden problemer.

Under hendes forklaring ville hendes advokater nemlig afspille 2013-hittet i retssalen. Problemer med teknikken udfordrede dog dette, men det var intet problem for den 34-årige kunstner.

»Jeg kan bare synge den for jer live,« sagde hun, og så fyldte latter ellers retssalen for en stund, skriver blandt andre People og The Sun.

Det er en kristen rapgruppe bestående af blandt andre Flame - hvis borgerlige navn er Marcus Gray - der har lagt sag and mod hitsangerinden.

Gruppen mener, hun har brugt beatet fra deres sang Joyful Noise, som udkom i 2008, uden at få tilladelse hertil.

Flame mener desuden, at gruppens sang har lidt skade på grund af stemningen i Dark Horse og videoen hertil.

»Sangen er blevet plettet til på grund af referencer til hekseri, hedenskab, mørk magi og Iluminati-billeder fremkaldt af den samme musik i Dark Horse«.

Katy Perry afviste dog under sin 25 minutter lange forklaring, at hun nogensinde har hørt gruppens sang.

Modstanderen argumenterede ellers for, at hendes fortid som kristen og det faktum, at hendes forældre er præster, betød, at hun nok måtte være faldet over nummeret.

Men det afviste hun. Selv dengang var hun mere til det, hun kalder »sekulær musik«, lød det.

Hendes advokater argumenterede desuden for, at beatet er for uoriginalt til at blive beskyttet af ophavsretten.

Retssagen forventes at fortsætte den kommende uge. Men det er ikke første gang, Katy Perry tager plads i en retssal.

Tidligere har hun været i et juridisk slagsmål med to nonner om retten til et kloster i Los Angeles.

Katy Perry ville gerne købe klosteret, men nonnerne var ikke vilde med tanken om at lade 'I Kissed a Girl'-sangerinden flytte ind.

Den sag tog en noget uventet drejning, da den ene af nonnerne pludseligt faldt om og døde under et af retsmøderne.