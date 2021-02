Hav sex.

Så utvetydigt lyder et parforholdsråd fra forfatter Katrine Engberg, som deler erfaringer, hun har gjort sig igennem et 17 år langt parforhold med sin mand, tv-vært Timm Vladimir.

Hun kommer derfor med ti betragtninger om at holde et parforhold sundt i Berlingske. Og et af de ti kærlighedsbud, som hun kommer med, handler om sex. Ifølge krimiforfatteren, så kan sex løsne op for konflikter.

»Under alle omstændigheder skal sex være et fokus og en forventning, for i en kærlighedsrelation er sex det ultimative kærlighedssprog. Og så kan det sagtens være, at man som par hygger sig, laver mad til hinanden og alle de andre ting, som også er sprog inden for kærlighedens rammer, men uden sex fungerer det ikke,« siger hun og uddyber:

Arkivfoto af Timm Vladimir og Katrine Engberg. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Arkivfoto af Timm Vladimir og Katrine Engberg. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

»Jeg tror ikke på det. Jeg har aldrig nogensinde mødt et par, der ikke havde sex med hinanden, som holdt – eller i øvrigt havde det særligt godt.«

Hendes opfordring lyder, at man skal sørge for at have sex med hinanden. Også når det ikke umiddelbart virker som det mest overskuelige i verden.

Derudover påpeger den 45-årige forfatter, at man skal overraske hinanden. Bevare noget af den nysgerrighed, som man har haft for hinanden. Eksempelvis ved at overraske med nye sider af sig selv.

I artiklen kan man desuden læse, at hun og ægtemanden har været hos en terapeut for at få forholdet kigget efter i sømmene. De havde nemlig en krise tidligere i deres forhold.

En periode, som tv-vært Timm Vladimir også selv har fortalt om i offentligheden.

»Tanken var, at vi i en periode skulle bo væk fra hinanden, men det har vi valgt ikke at gøre af forskellige årsager. Vi nåede simpelthen ikke at være fra hinanden, før vi fandt ud af, at det var en dårlig løsning,« sagde han tilbage i 2016 ifølge Billed-Bladet.

Kommentaren faldt, efter parret ellers havde offentliggjort på Instagram, at de ville gå hver til sit.

»For at komme pressen lidt i forkøbet og for at undgå eventuelle rygter vil Katrine og jeg gerne meddele, at vi har valgt at gå hver til sit nu. Det er aldrig sjovt eller let at tage sådan en beslutning, men vi tror, at det er den bedste løsning,« lød det i en fælles besked på Instagram 12. september 2016.