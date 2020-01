Mandag delte DJ Kato et glædeligt opslag på sin Instagram, hvor han offentliggjorde, at han og hans forlovede, Marlene Thougaard, skal være forældre.

Nyheden bliver heller ikke mindre opmuntrende, når du læser igennem teksten, som han har skrevet i sit opslag. Her fortæller han nemlig, at vejen til graviditet ikke har været nem for parret.

Igennem fem år har de forsøgt at få et barn, en oplevelse han uddyber i en mail til B.T.:

'Det har været hårdt, og det har selvfølgelig sat vores forhold på prøve i perioder, men det har også ført os endnu tættere sammen. Vi ville begge det her så meget, og vi ville det sammen,' skriver han.

Vis dette opslag på Instagram Vi skal have en baby!!! . Malles mavse er efterhånden blevet så stor, at vi nok hellere må gå til bekendelse, inden folk tror hun har et (unaturligt) overforbrug af frikadeller og pølsemix... . Til sommer skal vi have en lille pige! . Vi har forsøgt i 5 år, så vi er i ekstase over, at det endelig er vores tur. Vi sender vores dybeste respekt og taknemmelighed til de dygtige mennesker på fertilitetsklinikken i Horsens, som har hjulpet os i mål. Det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre, indenfor fertilitetsbehandling i Danmark, og vi sender al vores glæde og positive tanker videre til alle jer derude, der kæmper for at få jeres drøm opfyldt. . Varme hilsner herfra Maldiverne! . Så mangler vi kun navnet Et opslag delt af Kato (official) (@kato_music) den 22. Jan, 2020 kl. 3.12 PST

Han fortæller, at de følte sig nødsaget til at tage en pause fra de fertilitetsbehandlinger, som parret gik igennem.

'De første to år prøvede vi selv, men fandt ud af, at vi havde brug for hjælp, nu når det ikke ville lykkes på den naturlige måde. Efter vi startede i fertilitetsbehandling, blev ønsket om et barn kun endnu større, også selvom det ikke lige lykkedes med det samme,' lyder det videre fra ham. Han uddyber:

'Den første hormonbehandling og de første forsøg tog hårdt på Malle, så vi tog en 'time out', og tog på et par “teenage-kæreste-ferier” i 2018 for lige at få et pust fra det hele. Den pause blev så lidt længere end først planlagt. Vi skulle lige tage tilløb. Efter et års tid, var vi klar igen, og så var der endelig held i sprøjten, som man siger.'

Nu er der så gode nyheder, kan kendissen afsløre. Han og hans forlovede, som han kalder 'Malle', er på Maldiverne, og det er derfra, de har delt oplysningen om, at de snart skal være forældre.

'Det er svært at få hænderne ned lige nu. Det er min største drøm at blive far, og jeg kan slet ikke vente med at møde hende,' siger han om den lille pige, som parret venter til sommer.

Han beskriver, hvordan det er en stor lettelse at kunne dele deres glæde med omverdenen.

'Da Malle endelig blev gravid, havde vi jo lyst til at fortælle det til alle med det samme. Det har været svært at holde på hemmeligheden indtil nu, så det føles fantastisk at kunne tale frit og nyde, at vi har en sund og rask pige på vej,' lyder det fra en glad kommende far.

Kato har blandt andet stået bag hits som 'Hey Shorty' og 'Sjus'.