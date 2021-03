Sussi la Cour er klar til at bringe sit erotiske alias Katja Kean til live igen.

»Når jeg taler om at lave et comeback, så mener jeg ikke, at jeg skal tilbage og være pornomodel på samme måde som for 20 år siden,« siger hun til Berlingske og fortsætter:

»Jeg kan overhovedet ikke forestille mig at ligge der igen foran jeg ved ikke hvor mange spotlight med spredte ben og have sex med en eller anden fyr. Det kunne jeg ikke gøre igen. Jeg har ikke lyst – jeg har jo prøvet det.«

Der er mere end 20 år siden, hun som Katja Kean blev pornomodel i både Danmark og udlandet. I dag er hun 53 år og vender altså efter eget udsagn tilbage.

Sussi la Cour keder sig aldrig – der skal altid ske noget, fortæller hun. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Sussi la Cour keder sig aldrig – der skal altid ske noget, fortæller hun. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Hun fortæller til Berlingske, at hun blandt andet har haft et møde med den prisbelønnede pornofilminstruktør Erika Lust, som Sussi la Cour påtænker at skrive nogle sensuelle historier baseret på egne oplevelser til.

Samtidig kunne hun sagtens se sig selv i nogle kortere film med et kunstnerisk islæt – og så nævner hun også det nye medie OnlyFans, hvor mange kvinder er begyndt at dele pornografisk indhold.

Platformen tiltrækker hende, fordi man er sin egen chef. Der er ingen mellemmand, hun kan bestemme alt selv. Dog understreger hun flere gange, at man ikke skal forvente at se Katja Kean i samme rolle, som man er vant til.

Denne gang er hun blevet ældre, og det vil afspejles i pornoen. Det bliver sofistikeret, men stadig sensuelt og seksuelt, forklarer hun.

Sussi la Cour afslører ikke, hvornår hun præcis har tænkt sig at gøre comeback. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Sussi la Cour afslører ikke, hvornår hun præcis har tænkt sig at gøre comeback. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Til sidst fortæller hun om en idé til et talkshow på YouTube, som skal bestå af interview med primært kvinder. Med dem vil hun snakke om feminisme, seksualitet, pornografi og selvudvikling.

Og når ja, så nævner hun faktisk også, at hun gerne vil arrangere rejser til Spanien og udvikle sit eget vinbrand.

Man må konstatere, at der er fart over feltet for Sussi la Cour, som i dag bor i Spanien nær Barcelona, hvor hun flyttede til med sin nu tidligere mand.

Frem til 2003 spillede hun også rollen som Lisa i den danske komedieserie 'Langt fra Las Vegas'. Hun havde rollen i alle tre år, serien kørte på tv.