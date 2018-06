Når det at dyrke sex er ens levevej, kan det godt nogle gange blive udmattende. Det fortæller den tidligere pornostjerne Katja K. i en chat med B.T.s brugere.

»Jo, jeg blev træt af sex indimellem. Jeg boede på Frederiksberg med min daværende mand og rejste til L.A. hver anden måned, så når jeg kom hjem til min mand, havde jeg mest lyst til at ligge og kramme,« fortæller Katja K, der i dag benytter sit borgerlige navn Sussi la Cour Dollenz.

Det var dog ikke kun rent arbejde, når hun var på optagelse. Det kunne sagtens være en fornøjelse:

»Det korte svar er ja. Jeg blev meget opstemt og tændt af at have sex foran et kamera. Generelt sigter man mod at nyde det. For brugeren er det bedre, hvis skuespillerne nyder det,« fortæller hun.

Karrieren som pornostjernen Katja K toppede i 90’erne, og Sussi la Cour Dollenz har siden sadlet om.

I dag bor hun sammen med sin mand, Marco Dollenz, der også er tidligere pornostjerne. De har en hund, men ingen børn og bor i Spanien.

»Vi lever det frie liv. Med vin, strand og sex i naturen,« fortæller hun.

Læs hele chatten med den tidligere pornostjerne her: