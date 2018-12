Den britiske model og realitystjerne Katie Price blev i oktober anholdt og sigtet for at have kørt bil påvirket af alkohol. Nu er hun tiltalt og skal for retten i januar.

40-årige Katie Price og mor til fem havde angiveligt været til fødselsdagsfest hos sin ekskæreste, 30-årige Kris Boysen, den 10. oktober, da hun kørte galt i sin lyserøde Range Rover i det sydlige London.

På dette tidspunkt havde hun været på fem dages druktur. Men festen sluttede altså med et brag, da hun pludselig kørte galt.

Ifølge mediet The Sun kørte hun galt i Woolwich og blev fundet i den forulykkede bil af politiet, hvor hun blev bedt om at puste i et alkometer.

Katie Price skal for retten 7. januar efter at have kørt spritkørsel.

Katie Price blev derefter tilbageholdt og tilbragte natten i fængsel, før hun blev løsladt onsdag morgen.

»Omkring klokken 14 kørte det britiske politi forbi en smadret bil på Shooters Hill Road i Woolwich. En 40-årig kvinde, som var inde i bilen, blev herefter anholdt og mistænkt for at have kørt spritkørsel. Hun blev derfor taget med til politistationen i det sydlige London,« siger en talsmand for Met Police.

Tidligere i år var Katie Price også en tur på 'rehab' (afvænning, red.) og fik diagnosen post-traumatisk stress syndrom.

Katie Price skal for retten den 7. januar næste år.