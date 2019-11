400 millioner kroner er sat over styr. Ifølge britiske medier har modellen, forfatteren og mediepersonligheden Katie Prices formue tidligere været opgjort til det svimlende beløb.

Men nu er pengene væk, og brystbomben er tirsdag eftermiddag blevet erklæret konkurs i retten i London.

Hun har længe været i økonomisk uføre, og undgik tilbage i december sidste år en lignende skæbne. Dengang skyldte hun over to millioner kroner til kreditorer. Det lykkedes imidlertid at indfri gælden til kreditorernes tilfredshed.

Men denne gang gik den ikke længere. Og hendes narkoforbrug kan have været en medvirkende faktor.

I hvert fald erkendte hun i 2018 at have været afhængig af det kostbare stof kokain i et halvt år.

Konkursen sker på baggrund af, at hun i længere tid ikke har betalt afdragene på sit luksushus i West Sussex syd for London til en værdi af 17 millioner kroner, skriver Evening Standard. Huset er udstyret med pool, tennisbaner, stalde og hestefolde.

Huset ryger nu på tvangsauktion.

Katie Price har tidligere været kærester med Manchester United-legenden Dwight Yorke og gift med blandt andre sangeren Peter Andre. Hun har også vundet Big Brother for kendte i Storbritannien. Hun blev nummer to i det britiske Melodi Grand Prix i 2005.