Den kendte debattør og litteraturanmelder Katherine Diez går nu ud i en hård kritik af en navngiven forfatter.

'Jeg er bange, idet jeg skriver dette opslag. Rasende, men mest bange,' skrev hun forleden på det sociale medie Instagram.

Ifølge hendes opslag udsprang angsten af et overgreb, som hun i 2019 angivelig havde været udsat for af en forfatter, som i vrede over hendes anmeldelse af hans bog var gået korporligt til værks.

'Jeg forlod udgivelsesreceptionen helt ude af flippen, efter at han havde jagtet mig, holdt mig fast, presset mig op ad en væg, taget på mig og været verbalt grænseoverskridende,' beskrev hun om mødet med forfatter Jacob Skyggebjerg.

Men striden mellem de to stoppede ikke dér fra forfatterens side.

I hvert fald udsendte han i slutningen af sidste år en ny roman, der blandt andet udspiller sig i miljøet af københavnske litteraturanmeldere.

I det persongalleri befinder der sig – som Dagbladet Information udtrykte det i deres anmeldelse – en »litterær bimbo uden meget andet end sine blå øjne og blowjobsmil mellem ørerne«.

Det kunne man have trukket på skuldrene ad. Men den »litterære bimbo« var tydeligvis ikke grebet ud af den blå luft. For som forlaget skrev i deres pr-materiale for bogen:

»Pludselig en dag kommer der en ung kvindelig anmelder, som er smuk og har mange følgere på Instagram, og som klart kunne minde om Diez, som har anmeldt for Berlingske.«

Ifølge Katherine Diez er mange af romanfigurens replikker i bogen tilmed taget direkte fra hendes Instagram-profil.

Hidtil har den kendte anmelder holdt lav profil, men i forbindelse med kvindernes internationale kampdag i sidste uge valgte Katherine Diez at tage bladet fra munden.

'Jeg er altid blevet kritiseret af alle mulige – både mænd og kvinder – for alt muligt,' skriver hun på Instagram og fortsætter:

'Af alle forbrydelser, jeg har begået, har den største dog nok bare været at se ud, som jeg gør, uden at skamme mig over det, når jeg laver det, jeg laver, og skriver om det.'

'Altid har jeg affejet den usaglige kritik og tilsvinelser med et overbærende grin. Men det gider jeg ikke mere.'

Over for Berlingske understreger den 37-årige Jacob Skyggebjerg, at han er 'dybt berørt' af situationen, og at hans oplevelse af deres møde i 2019 ikke stemmer overens med Katherine Diez'. Men han anerkender, at hendes oplevelse kan have været en anden.

»Hvis hun har følt sig utryg og bange, så er det det, jeg forholder mig til. Jeg vil hellere undskylde den oplevelse, hun har haft, end begynde at brede mig ud om min egen,« siger han til Berlingske. Hvor han også – på trods af bogens pr-materiale – afviser, at hans kvindelige romanfigur skulle være baseret på netop Katherine Diez.

Af samme artikel fremgår det ligeledes, at Katherine Diez har modtaget hans undskyldning. Men ikke accepteret hverken den eller den 'hadefulde parodi', han fremstiller af hende i sin bog.

Så hvor striden mellem de to lander, er endnu uvist.

Hendes opslag på Instagram – som stempler ind i hele MeToo-debatten – har da også fået utallige kommentarer med på vejen.

'Du er modig og beundringsværdig, begavet og smuk. Mørkemændene kvækker patetisk og kommer til kort,' skriver én, mens andre kalder det 'feministisk bavl' og 'victimblaming'.

Til dem er Katherine Diez rimelig klar i spyttet.

'Til alle jer, der nogensinde måtte have insinueret eller beskyldt mig for at 'kneppe min vej frem i verden': Fuck jer!'

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra såvel Katherine Diez som Jacob Skyggebjerg og hans forlag Gladiator.