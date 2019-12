Katherine Diez oplevede sin første shitstorm nøgen på Instagram med Morten Sabroes '32 cm' dækkende for sine bryster.

Nu har den 30-årige debattør fundet troen på, at hun nok skal blive hørt, selvom hun ikke viser hud.

Det fortæller hun i et interview med Alt for Damerne.

Her kigger Katherine Diez tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor hun fandt den store kærlighed i klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, men hvor hun også oplevede sin anden og hidtil største shitstorm.

Katherine Diez, influencer, litteraturanmelder og kulturdebattør. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Katherine Diez, influencer, litteraturanmelder og kulturdebattør. Foto: Oscar Scott Carl

Det skete, da hun skrev klummen 'Jeg spiser ikke boeuf bourguignon med dig, før jeg har set din bogreol' i Berlingske, som handlede om, at hun kun ville date mænd med noget mellem ørerne og den rigtige litteratur på hylderne.

Herefter fulgte et par uger med voldsomme reaktioner på både de sociale og etablerede medier, og selvom Katherine Diez var plaget af angst og søvnløshed i perioden, hvor både hendes ord og person var under angreb, så fik klummen 'rent karriemæssigt stor betydning' for den unge debattør, der siden har fået sit eget kulturprogram på podcast-tjenesten Podimo.

»I stedet for at stå og råbe ind i en megafon som debattør har jeg fundet ud af, at jeg måske har endnu større gennemslagskraft ved at sætte mig ned og skrive stille, roligt og sagligt. (...) Jeg har ganske rigtigt før stillet mig op og larmet, så jeg kan da på en måde godt forstå, at det er endt med, at det er min person, som er blevet anfægtet. Hvem fanden gider lytte til en, som står og råber en ind i hovedet?« siger hun til Alt for Damerne.

Sit navn fik hun for alvor slået fast i februar 2018, da hun som litteraturanmelder for Berlingske anmeldte Morten Sabroes roman '32 cm' og flankerede sin tekst med et Instagram-opslag, hvor hun lå nøgen under bogen.

Vis dette opslag på Instagram Jeg går i seng med mit arbejde. Morten Sabroe og hans 32 cm har ligget oven på mig hele natten og holdt mig vågen til klokken jeg-ved-ikke-hvad. Bogen udgives på torsdag d. 8. februar. #mortensabroe #32cm #32centimeter #anmeldelse #berlingske @politikensforlag Et opslag delt af Katherine Diez (@katherine_diez) den 3. Feb, 2018 kl. 1.46 PST

Et opslag, der fik forfatteren til at anfægte hendes evner som anmelder.

Men den slags opslag vil Katherine Diez ikke længere lave.

»Ja, jeg har vist bar hud på Instagram, men jeg føler, det er et eksperiment, som jeg har afsluttet nu. Jeg har fået skabt mig en profil som debattør og har mere end rigeligt i mine ord nu. Jeg hviler mere i min faglighed. Jeg behøver ikke akkompagnere den faglighed med en hel masse gøgl for at blive læst. Jeg må være en god nok debattør, når jeg alligevel har fået skabt så meget røre på så kort tid – over noget, jeg har skrevet, og ikke over en måde, jeg har set ud på,« siger hun om den famøse bogreol-klumme.

Foruden værtstjansen på podcasten 'Salon' arbejder 30-årige Katherine Diez fortsat som klummeskribent og kulturkritiker hos Berlingske.