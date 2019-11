Kulturdebattør og litteraturanmelder Katherine Diez kommer søndag aften med en stor nyhed på sin Instagram-profil.

Her afslører den 30-årige Diez, at hun nu danner par med den danske Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen.

'Når jeg i den seneste tid har været mere SoMe-introvert end sædvanligt, findes der en ufattelig god grund: Jeg har mødt mit livs kærlighed. Og jeg har eksisteret kun i dén. I ham,' lyder det blandt andet.

Herefter kommer hun med en længere forklaring, om hvordan hun har revideret sin tro på meningen med livet og følt sig som Christopher Columbus.

'Se, det fede ved kærligheden er, at man kommer til at formulere ”simple truisme” eller fortærskede klichéer som de dybeste indsigter, når den i virkeligheden kan portrætteres så sårende ligetil som ”jeg elsker ham”; han, som nat og dag holder mig i sine stærke arme og i samme åndedrag holder min angst for døren,' skriver hun i opslaget, som du kan læse i sin helhed i slutningen af denne artikel.

Meget tyder på, at den 44-årige Dan Jørgensen i den grad har formået at slå fødderne væk under hende.

'Han, som har viet sit liv til sin politik, sine drømme og ambitioner om en bedre verden. Han, som tager af sted tidlig morgen og kommer hjem sen aften og stadig har mandsmod og styrke nok til at tøjle mig, sin sarte mimose og hendes længselssuk,' skriver Katherine Diez.

Opslaget bliver delt sammen med en selfie, hvor man ser hende blive omfavnet af Dan Jørgensen ved Kastellet i København.

Slutteligt citerer hun forfatteren Neil Gaiman, inden hun kommer med den helt store kærlighedserklæring til Dan Jørgensen, som hun 'tagger' i opslaget.

'Ja. Sådan er det. Men jeg har mødt mit livs kærlighed. Og jeg har mødt verdens kærligste, klogeste og mest idealistiske mand og menneske.'

Dan Jørgensen har også delt samme billede som Diez søndag aften. Han har dog valgt en lidt mere afmålt facon at vise sin kærlighed på.

Han har lavet en hjerte-emoji til billedet, hvor begge ser meget glade ud. Han har også delt nyheden på sin Facebook-profil.