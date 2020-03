Efter en periode, hvor rygterne har svirret, taler reality-kendis Katerina Pitzner og musiker Wafande ud om deres forhold.

De afslører, hvorvidt det er sandt eller ej, at de to efter at have medvirket i programmet 'Over Atlanten' har fundet sammen som kærester.

»Der er så mange, der spørger, om vi er kærester, og jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at afsløre det,« lyder det fra Pitzner i en video, hun har delt på sin Instagram.

I videoen sidder hun med armen slynget rundt om Wafanda, mens de kigger kærligt på hinanden.

»Det er vi jo ikke,« slår Katerina Pitzner derefter fast. Det lyder dog på hende som om, det ikke var langt fra, at det måske kunne have endt sådan. Hun fortsætter:

»Det er der kun én grund til, vi ikke er.«

Derefter joker Wafande først med, at det er fordi, han ikke har investeret ordentligt i diamanter, og derefter siger han, at det er fordi han er sort, hvorefter han griner.

Grunden skal dog findes et helt andet sted. Det er nemlig fordi, at Pitzner ikke ønsker flere børn, lyder det.

»Det er fordi, jeg ikke vil have flere børn. Det er det, der er dealbreakeren. Så ved i det, og sådan er det,« lyder det fra diamanthandleren.

PItzner og Wafande var en del af det hold kendisser, som skulle krydse Atlanten i den nyeste sæson af programmet 'Over Atlanten.'

Her var de sammen med journalist Anders Lund Madsen, kok Jesper Vollmer, kunstner Kristian von Hornsleth og influencer Julia Sofia Aastrup.

Programmet har premiere søndag på Dplay og klokken 21 på kanal 5.