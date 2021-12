»Jeg kommer til at rive lidt i min badedragt, og så flækker jeg den,« lyder det fra den kendte 23-årige influencer Elvira Pitzner, mens man ser et klip, hvor hun ligger på en bademadras i en rød badedragt, der er gået op i den ene side.

Videoen har hun lagt op på sin Instagram-profil for en uge side. Hendes mor, den kendte diamanthandleren Katerina Pitzner, er dog næppe begejstret.

Hun ved godt, hvordan det kan være svært at blive taget seriøs som kvinde i en mandebranche, og derfor har hun opfordret sine tre – efterhånden ret kendte – døtre til at tænke sig om, inden de smider tøjet på Instagram. Det fortæller hun i et interview med Berlingske.

»Der er et element i at passe på dem, men også et element i, hvordan de gerne vil opfattes af andre. Hvorfor gå efter laveste fællesnævner? Alle kan smide tøjet. Der er faktisk ret få, der kan beholde det på og stadig være interessante,« siger hun i interviewet.

Diamanthandler Katerina Pitzner. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Diamanthandler Katerina Pitzner. Foto: Søren Bidstrup

Elvira Pitzner er med sine over 400.000 Instagram-følgere den mest kendte af Pitzner-døtrene. En stor del af hendes Instagram-opslag viser billeder af hende enten letpåklædt eller i sexede poseringer.

Katerina Pitzner har selv kæmpet for at blive accepteret som kvindelig diamanthandler i en ellers meget mandsdomineret verden. Hun har klaret sig igennem ved at være dygtig – og forsøge ikke at begå fejl, så de gamle mandlige diamanthandler ikke havde noget at udsætte på hende.

Hun føler ikke, at hun har oplevet det som en ulempe at være kvinde i netop den branche, men hun føler ikke altid, at hun bliver taget seriøst som blond kvinde, når hun for eksempel holder foredrag på en investeringskonference om diamanthandel.

»Det er, som om de bliver fuldstændig faktaresistente. Hvis jeg havde været en mand, havde de måske hørt mere efter,« siger hun med henvisning til de mandlige lyttere.

Derfor har Katerina Pitzner også prøvet at fortælle sine fire børn, tre døtre og en søn, at de skal passe på med, hvad de lægger op på de sociale medier. Familien er med i TV3-programmet 'Diamantfamilien', hvor de opnår stor eksponering, og den har også ført til, at børnene har fået mange følgere.

Det er dog ikke helt lykkedes Katerine Pitzner at trænge igennem til sine børn, indrømmer hun. Men hun vil blive ved med at kæmpe kampen.

For selvom mange mener, at vi lever i en tid, hvor det mere er mændene, der skal tage sig sammen – og ikke kvinderne, der skal skrue ned for seksualiteten – så mener diamanthandleren, at virkeligheden er en anden.

»Du kan jo ikke forvente, at en mand hører, hvad du siger, hvis du sidder med bar røv, altså,« lyder det Pitzner.