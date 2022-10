Lyt til artiklen

Det har ikke altid været let for Katerina Pitzner at balancere indblandingen i sine fire børns liv.

I et interview med TV 2 fortæller den 'Vild med dans'-aktuelle diamanthandler, hvordan hun efter en kompliceret tid med datteren Elvira besluttede sig for at skrive et langt brev til datteren om, hvad hun mente om hendes beslutninger.

Katerina Pitzner ville fortælle, at hun i lang tid havde forsøgt at støtte og guide i Elviras valg.

Både da Elvira ville købe boliger, starte et tøjbrand og de problemer, hun har haft i sine forhold.

Diamantdronningen beskriver det i artiklen, som om hun på daværende tidspunkt følte, at hun råbte til datteren, mens hun kunne se Elvira bevæge sig længere ud på den tynde is.

Hun besluttede derfor, at hun ville trække sig, fordi Elvira ikke tog imod hendes råd.

»Hver eneste gang, du beder om hjælp, tilsidesætter jeg mit eget for at hjælpe dig. Men min indsats er ofte forgæves. Du plukker i bedste fald lidt her og der, og dine resultater bliver derefter. Der har været en del udfordringer den seneste tid. Jeg bliver helt forpustet på dine vegne og tænker, at det må være hårdt. Måske er det nemmere at være i end at se på,« skrev hun i brevet.

Brevet blev dog aldrig sendt til Elvira, da det gik op for Katerina Pitzner, at det egentlig var hende selv, der skulle give lidt mere slip.

Hun besluttede derfor at 'sætte Elvira fri' og holde sig mere i baggrunden med datterens beslutninger.

Katerina Pitzner og Morten Kjeldgaard er lige nu aktuelle i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Katerina Pitzner og Morten Kjeldgaard er lige nu aktuelle i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Sammen med sine døtre har Katerina Pitzner taget danskerne med ind i deres glamourøse liv i tv-serien 'Diamantfamilien'.

For tiden danser hun sammen med Morten Kjeldgaard i 'Vild med dans', hvor hun høster store roser.

