Diamanthandler og tv-stjerne Katerina Pitzner har ikke kun sans for ædelsten.

Hun kan også 'mærke energier' og havde for nogle år siden en ganske særlig oplevelse med en ekskæreste, som dengang var afgået ved døden.

Det fortæller hun i mandagens afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos', hvor hun har besøg af danseren Silas Holst og skuespillerne Claire Ross-Brown og André Babikian.

»Det har været rigtig stressende, før jeg vidste, hvordan jeg skulle håndtere det. Nu er det ikke stressende. Nu er det en særlig evne, som jeg virkelig værdsætter,« fortæller Katerina Pitzner.

Hun kalder sig selv for 'energisensitiv' og oplever mange indtryk, når hun er i et rum med mange mennesker. Men også energier fra afdøde kan hun mærke og kommunikere gennem, fortæller hun.

»Jeg kan blandt andet huske for nogle år siden. Jeg har en afdød kæreste. Han tog livet af sig... ikke mens vi var sammen, men en ekskæreste, og en dag er jeg ude at gå en tur, og så lige pludselig dukker han op i ånden,« fortæller hun i programmet.

Selvom Katerina Pitzner har oplevet dette før, bad hun ekskæresten om et tegn på, at det faktisk skete. Og han fortalte hende om et karakteristisk mønster i gule og lilla nuancer.

»Og så går jeg videre der og har lidt en samtale med ham,« siger Katerina Pitzner, der herefter pludselig stødte på gul og lilla grafitti præcis som beskrevet.

»Og så grinede han sådan lidt og sagde: 'Nåh, er det så bevis nok?' Og ja, det var det.«

Selvom diamantdronningens historie kan lyde utrolig, så er hendes tre gæster langtfra skeptiske om værtens oplevelse.

Især 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst er fascineret af Katerina Pitzners fortælling.

»Det er dejligt, hun taler så befriende om det, som om at selvfølgelig er det sådan her, det er. Jeg er ikke i tvivl om, at hun har gået en tur med sin ekskæreste. For jeg har selv prøvet noget lignende. Og jeg synes, det er enormt rart at høre om andres oplevelser,« siger han i programmet.

'Til middag hos' sendes mandag til torsdag klokken 19.00 på TV3.