Der var både kærlighed og konflikt i seneste sæson af Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', hvor især musikeren Wafande, kokken Jesper Vollmer og diamanthandleren Katerina Pitzner stjal overskrifter – på godt og ondt.

Foreløbig har sidstnævnte forholdt sig tavs om dramaet. Og det har hun i sinde at fortsætte med.

»Jeg vil egentlig bare kommentere ganske kort, at min erindring af turen var meget bedre, end hvordan den blev gengivet i programmet,« siger hun kort, da B.T. taler med hende i forbindelse med hendes deltagelse i 'Til middag hos'.

Seneste sæson af 'Over Atlanten' skilderede især en konflikt mellem musikeren Wafande og kokken Jesper Vollmer, som flere gange tørnede sammen i verbale slåskampe.

Castet til 'Over Atlanten' er radio/tv-personlighed Anders Lund Madsen, diamanthandleren Katerina Pitzner, musikeren Wafande, kunstneren Kristian von Hornsleth, kokken Jesper Vollmer og youtuberen Julia Sofia. Vis mere Castet til 'Over Atlanten' er radio/tv-personlighed Anders Lund Madsen, diamanthandleren Katerina Pitzner, musikeren Wafande, kunstneren Kristian von Hornsleth, kokken Jesper Vollmer og youtuberen Julia Sofia.

Bag kokken stod størstedelen af besætningen, Anders Lund Madsen, Kristian von Hornsleth og Julia Sofia, mens Wafandes umiddelbart eneste allierede var Katerina Pitzner.

Selv om hun ikke tog ham i ubetinget forsvar efter hvert eneste sammenstød, var det tydeligt, at de to kom tæt på hinanden under rejsen.

Der blev både nusset og holdt i hånd, og i et afsnit ytrede Wafande, at diamantdronningen var 'skide sød' og havde 'stjålet både hans venskab og hans hjerte'.

Begge parter har afvist en decideret romance, og Katerina Pitzner fastholder i dag over for B.T., at hun ikke danner par med musikeren.

Hun oplyser dog, at de stadig ses.

Katerina Pitzner. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Katerina Pitzner. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Og at Wafande kommer på besøg i diamanthandlerens villa i Vedbæk, nyder blandt andet datteren Elvira Pitzner godt af. Den 23-årige influencer har nemlig en spirende sangfugl i brystet, som Wafande hjælper på vingerne.

»De indspiller musik sammen en gang imellem. Det er et sprog, de to har til fælles,« fortæller den stolte mor.

Elvira Pitzner har flere gange udtalt, at hun går med en stor drøm om at slå igennem som sanger, og har allerede udgivet tre singler. I 2017 udgav hun singlen 'Blow Me Away', som blev fulgt op af 'Os to' og 'Perfect' forrige år.

Wafande udtalte til gengæld sidste år, at han var færdig med at udgive musik i eget navn. Han ville fremover hvile stemmen og i stedet skrive sange til andre artister.

Ifølge Katerina Pitzner skal man dog ikke regne med, at de to musikeres samarbejde udmønter sig i en udgivelse lige med det samme.

»Måske en dag, men lige nu er det bare hyggeligt og impulsivt, når de går i studiet,« siger hun.