Den amerikanske film ‘Blackbird’ har netop haft premiere i de danske biografer.

Skuespiller, tv- og podcastvært Signe Lindkvist har endnu ikke set den, men det vil hun. For som hun skriver på Instagram, er filmen ...

»Med selveste mother fucking Susan Sarandon som min mor og Kate Winslet som mig.«

Det kræver måske en forklaring.

Signe Lindkvist var bare 23 år gammel, da hun mistede sin mor.

Moderen Helle Allpass var hårdt ramt af Parkinsons sygdom og valgte i 2000 at tage sit eget liv. Et valg, som hendes familie accepterede, men som de ikke kunne få hjælp til, fordi det herhjemme ikke er lovligt at yde aktiv dødshjælp.

Helle Allpass oplevede det som uretfærdigt, at hverken hun eller hendes børn kunne bede om hjælp i den ulykkelige situation, og Signe Lindkvist svor, at det ville hun gøre sit for at ændre på.

»Dengang min elskede mor døde, lovede jeg hende, at jeg ville udbrede kendskabet til aktiv dødshjælp,« skriver hun i sit opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Signe Lindkvist (@signelindkvist)

Og hun har holdt ord. I 2007 udgav hun bogen 'Min mor' om sin mors sygdom og død. Bogen fik forfatter Christian Torpe til at kontakte hende, og efterfølgende skrev han manuskriptet til filmen 'Stille hjerte' baseret på Signe Lindkvists oplevelser.

Da 'Stille hjerte' i 2014 blev indspillet med Bille August som instruktør, var det Helle Allpass' yndlingsskuespiller, Ghita Nørby, der spillede rollen som hende.

Signe Lindkvist troede ikke, det kunne blive vildere. Men nu er den amerikanske version af filmen kommet til Danmark, og den har altså både Susan Sarandon og Kate Winslet på rollelisten.

Det gør hende glad.

»Jeg er så stolt – og det er jeg sikker på, at min mor også er – for jeg har eddermaneme udbredt kendskabet til og forståelsen for aktiv dødshjælp.«

»Jeg glæder mig og er bare så taknemmelig for ved hjælp af filmkunsten at kunne vise, hvor svært men også smukt det kan være at ville sige farvel til sin mor.«