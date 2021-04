Der er homoseksuelle Hollywood-skuespillere, som ikke tør at springe ud, fordi de frygter, hvad det vil betyde for deres karriere.

Det mener Kate Winslet, der 'kan komme i tanke om mindst fire' skuespillere, der skjuler deres seksualitet for offentligheden.

»Jeg kan nærmest ikke nævne alle de unge skuespillere, jeg kender – nogle velkendte, andre helt nystartede – som er rædselsslagne for, at deres seksualitet vil blive afsløret, og at det vil stå i vejen for, at de bliver castet til heteroseksuelle roller. Det er jo fucked up,« siger skuespillerinden ifølge Entertainment Weekly til The Times' Culture.

Kate Winslet mener, at det især er mænd, der føler sig nødsaget til at holde deres seksualitet hemmelig.

Den 45-årige Oscar-vindende stjerneskuespiller er aktuel i det romantiske drama 'Ammonite' om den britiske palæontolog Mary Anning og hendes forhold til den yngre kvinde Charlotte Murchison i begyndelsen af 1800-tallet.

Og Kate Winslet håber, der kommer en dag, hvor homoseksuelle skuespillere automatisk får den slags roller, som hun og 26-årige Saoirse Ronan har fået i 'Ammonite'.

Men, fortæller hun:

»Vi kunne have en samtale om, hvordan jeg har det med at spille lesbisk og potentielt tage rollen fra en anden, men jeg er færdig med ikke at være ærlig om mine egne holdninger, og jeg ved, at den rolle aldrig blev tilbudt en anden. Ved at tage denne rolle, har jeg mulighed for at få en LGBTQ-historie ud i stuerne.«

Den 26-årige irske skuespiller Saoirse Ronan. Foto: Robyn Beck Vis mere Den 26-årige irske skuespiller Saoirse Ronan. Foto: Robyn Beck

Familien til virkelighedens Mary Anning, der blev overset i sin samtid, men siden sin død i 1847 er blevet respekteret for sine fossilfund, har på forhånd kritiseret filmen, da de ikke mener, at der er beviser for, at palæontologen faktisk var homoseksuel.

Til det har instruktøren, Francis Lee, sagt til The Guardian, at han ikke forstår, hvorfor historiske personer altid antages som værende heteroseksuelle, medmindre andet er bevist.

»Men derudover så har jeg altså ikke lavet en biografisk film!«, siger Francis Lee, der har taget sig flere friheder, idet de historiske beskrivelser af Mary Anning ikke stemmer overens – ét sted kaldes hun 'varm, venlig og god mod børn', men hun et andet sted beskrives som 'trist og knotten'.

Her har instruktøren valg sidstnævnte, fortæller han.