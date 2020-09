Set i bakspejlet fortryder 'Titanic'-skuespilleren Kate Winslet sine samarbejder med filminstruktørerne Woody Allen og Roman Polanski.

Og de har ikke været hvem som helst i filmbranchen.

Begge har vundet en Oscar-statuette, men i nutiden er det helt andre – og langt mere alvorlige – faktorer, man forbinder med instruktørerne.

Det er disse faktorer, der gør, at Kate Winslet ville ønske, hun kunne skrue tiden baglæns. Det fortæller hun i et interview med Vanity Fair.

»Hvad fanden havde jeg gang i, da jeg arbejdede med Woody Allen og Roman Polanski? Det er ubegribeligt at se, hvordan disse to mænd er blevet hyldet så bredt i filmbranchen og i så lang tid. Det er fucking vanærende,« udtaler Winslet.

Polanski er berygtet for at have begået adskillige voldtægter. I 1977 blev Polanski sågar sigtet for at have bedøvet og voldtaget en 13-årig pige. Han erklærede sig efterfølgende skyldig i den ene forseelse: At have haft sex med en mindreårig.

Før den endelige dom flygtede han dog fra Hollywood til Frankrig. Her fik han statsborgerskab og undgik retsforfølgelse i USA.

Woody Allen er ligeledes anklaget for misbrug. I 1992 blev han beskyldt for at have misbrugt sin adoptivdatter seksuelt, da hun var blot 7 år gammel. Allen nægter sig skyldig i alle anklager.

Og det er disse beskyldninger, der får Winslet til at udtale sig, som hun gør.

I interviewet påpeger Winslet, at hun ønsker at vise integritet ved at være et forbillede for yngre skuespillere i branchen. Kate Winslet mener nemlig selv, at hun ikke har udvist nok ansvarlighed – og det gælder også i forhold til MeToo-bevægelsen.

»Jeg er nødt til at tage ansvaret for, at jeg har arbejdet med dem begge. Jeg kan ikke skrue tiden tilbage. Jeg kæmper med disse fortrydelser. Men hvad har vi tilbage, hvis vi ikke kan være i stand til at være 'fucking' ærlig omkring det hele,« forklarer Kate Winslet videre.

Kate Winslet arbejdede sammen med Roman Polanski i 2011 i filmen 'Carnage'.

Seks år senere medvirkede hun i Woody Allens film 'Wonder Wheel'.