Supermodellen Kate Moss har flere gange fortalt om skyggesiderne af modelverdenen, som hun har kaldt en misogyn branche fuld af udnyttelse og spiseforstyrelser.

Nu fortæller hun, i et interview med BBC Radio 4s 'Desert Island Discs'-program, om en ganske ubehagelig oplevelse, som fandt sted, da hun kun var 15 år gammel.

»Jeg havde en forfærdelig oplevelse med katalog for bh'er,« fortæller hun.

»Jeg var kun 15, og han (fotografen, red.) sagde: 'Tag toppen af,' så jeg tog min top af. Og jeg var virkelig genert omkring min krop dengang. Så sagde han: 'Tag din bh af,' og jeg kunne fornemme, at der var noget galt, så jeg tog mine ting og løb væk. Jeg tror, det skærpede mine instinkter.«

Kate Moss var kun 14 år, da en talentspejder fik øje på hende, og hun skrev kontrakt med bureauet Storm Agency i 1988.

Det helt store gennembrud kom fire år senere, da hun sammen med Mark Wahlberg – der dengang gik under navnet 'Marky Mark' – var ansigtet og kroppen på Calvin Kleins undertøjskampagne.

En oplevelse, som ikke var særlig rar.

I interviewet fortæller hun, at hun følte sig objektiviseret, sårbar og bange. Hun havde angst og blev nødt til at tage valium forud for fotograferingen.

»Det hele handlede om ham (Mark Wahlberg, red.). Han havde et stort følge, og jeg var bare den lille model. Jeg var ret ung og uskyldig.«

Det er ikke første gang, at Kate Moss lufter sin utilfredshed med arbejdet på reklamen. Hun har faktisk sagt, at hun hadede at arbejde sammen med Mark Wahlberg.

Og Mark Wahlberg har dog også tidligere erkendt, at han nok ikke var den bedste samarbejdspartner.

»Jeg tror, at jeg havde lidt skarpe kanter, og jeg havde travlt med mig selv. Jeg var ikke særlig verdslig,« fortalte han i 2020 til The Guardian.

Her fortalte han dog også, at de to sidenhen er stødt i hinanden til koncerter, hvor de har hilst og spurgt ind til, hvordan det går.