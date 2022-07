Lyt til artiklen

I løbet af den seks uger lange retssag mellem eksparret Amber Heard og Johnny Depp blev adskillige vidner indkaldt.

En af dem var sidstnævntes ekskæreste fra 90erne, supermodellen Kate Moss, der fik muligheden for at indtage vidneskranken, efter Amber Heard i retssalen henviste til rygter om, at Depp engang skulle have skubbet Moss ned ad en trappe på en ferie til Jamaica.

Noget, Kate Moss dog kunne afvise blankt – hvilket også lå til grund for, at hun valgte at tage del i den omdiskuterede retssag, fortæller hun ifølge Sunday Times til Desert Island Discs.

Sådan så det ud, da Kate Moss indtog vidneskranken i maj gennem et livesignal. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Sådan så det ud, da Kate Moss indtog vidneskranken i maj gennem et livesignal. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

»Jeg kender sandheden om Johnny. Jeg ved, han aldrig har skubbet mig ned ad trapperne, og jeg var nødt til at fortælle den sandhed,« fortæller hun og understreger, at »retfærdighed« er vigtigt for hende.

Fra vidneskranken forklarede Kate Moss tilbage i maj, at hun selv gled på trappen, der var våd efter en regnbyge.

»Jeg skreg, fordi jeg ikke vidste, hvad der var sket med mig, og jeg havde ondt. Han (Johnny Depp, red.) kom løbende for at hjælpe mig og bar mig til mit værelse og skaffede mig lægehjælp,« lød det dengang.

Adspurgt, hvorvidt Johnny Depp skubbede hende ned ad trappen, var svaret klart:

Kate Moss og Johnny Depp dannede par fra 1994 til 1998. Foto: Rhonda Birdorf Vis mere Kate Moss og Johnny Depp dannede par fra 1994 til 1998. Foto: Rhonda Birdorf

»Nej. Han har aldrig skubbet til mig, sparket mig eller smidt mig ned ad nogen trapper,« fortalte Kate Moss.

Hun og Johnny Depp dannede par fra 1994 til 1998.