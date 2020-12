Bare ét kys skulle der til.

Så dejsede supermodellen Kate Moss omkring. For selv om hun selv er berømt, var der en verdensstjerne, som gav hende noget af et chok, fortæller hun til Vogue TV.

Og det var da heller ikke 'hr. hvem som helst', der pludselig plantede et kys på hendes læber, som fik hende til at besvime.

Som 21-årig var Moss taget med sin daværende kæreste skuespiller Johnny Depp til Frank Sinatras fødselsdag, og her mødte hun værten selv. På en meget stjerne-agtig måde.

Kate Moss og JOhnny Depp, da de dannede par (og skuespiller Benicio Del Toro lige bag dem t.h.). (Arkivfoto). Foto: PATRICK HERTZOG

»Jeg har aldrig været så starstruck, som da jeg mødte Frank Sinatra - og så besvimede jeg,« siger Kate Moss i et interviewet med Vogue TV.

Hun fortæller, at hun sad og fik sig en cigaret, da Sinatra kom over til hende. Faktisk fik crooneren sit sikkerhedspersonale til at slå en ring om dem, så han havde den unge Moss for sig selv.

»Tillykke med fødselsdagen, Frank,« fortæller den nu 46-årige supermodel, at hun fik sagt til værten, der havde hilst på hende med et 'hvordan går det med dig, lille dame?'.

Og så fortæller hun, at den bramfri Sinatra gav hende et kys. Midt på munden. Hvilket åbenbart var for meget af det gode for modellen, som altså væltede omkuld.

Frank Sinatra og hans kone Barbra Sinatra i 1996. To år før croonere gik bort. Foto: DAN GROSHONG

Frank Sinatra gik bort i 1998, og han nåede at blive 82 år gammel, og helt frem til sin død var han gift med Barbara Sinatra.

Historien fortæller dog ikke noget om, hvorvidt hustruen kendte til kysset, som hendes mand havde givet til den unge Moss.