Med en iltslange stikkende ud af næsen og tårerne løbende ned ad kinderne har den britiske skuespillerinde Kate Beckinsale delt et billede fra sin hospitalsseng.

Hun blev lørdag indlagt i al hast, efter en cyste i hendes æggestokke sprængte.

Det oplyser hun selv på Instagram, hvor hun har delt to billeder af sig selv: Et med iltslange i næsen og et, hvor hun ligger med ryggen til kameraet - omgivet af hospitalsudstyr.

'Det viser sig, at en sprængt cyste i æggestokkene gør virkelig ondt, og at morfin får mig til at græde', skriver skuespillerinden, der især er kendt fra 'Underworld'-filmene, og fortsætter:

'Jeg er så taknemmelig for alle, der har taget sig af mig'.

I kommentarsporet under billederne er det strømmet ind med støtte til den 45-årige skuespillerinde.

Der har dog også været en enkelt malurt i bægeret, da en Instagram-bruger ifølge det amerikanske medie People skrev:

'Men lad mig lige tage en selfie først'.

Det fik Kate Beckinsale til at svare tilbage:

'Det er faktisk ikke en selfie. Min mor tog billedet. Jeg ville faktisk slet ikke have delt det, hvis ikke det var fordi, vi havde set nogen i en bil tage et billede af mig, da jeg forlod hospitalet i en kørestol', skrev hun og fortsatte:

'Jeg har Instagram hovedsageligt for at kunne give min egen, ærlige fortælling og ikke altid blive angrebet bagfra af historier, som er opfundet. Så foretrækker jeg at sige, hvad der skete, fremfor at udholde spekulationer. Derfor valgte jeg at dele det'.

Videre forklarede hun, at hun er enig i, at det ikke er en 'almindelig impuls', at hun deler den slags billeder.

'Men det er heller ikke normalt at blive fotograferet i en sårbar situation af folk, du ikke ved hvem er.'

Til sidst i kommentaren gav hun endnu engang udtryk for, at hun er taknemmelig for de positive og støttende beskeder, hun har modtaget:

'Tusind tak til alle, der har ønsket mig god bedring, og jeg sender masser af kærlighed til de kvinder, som har været igennem noget lignende eller det samme'.

Kate Beckinsale har tidligere dannet par med skuespilleren Michael Sheen, som hun har en ni-årig datter, Lily, med.