Paris Hilton chokerede for nyligt alt og alle, da hun i sin dokumentarfilm 'This is Paris' afslørede flere opsigtsvækkende oplevelser, hun har været ude for.

En af historierne i dokumentaren handlede om kostskolen Provo Canyon School i den amerikanske delstat Utah, hvor Paris Hilton hævder at være blevet fysisk mishandlet af personalet, der angiveligt blandt andet slog og kvælte hende.

Nu får hotelarvingen støtte af en anden kendis, der også har gået på skolen, som blandt andet er specialiseret i unge med psyskiske problemer.

Der er tale om den 38-årig tatovør og realitystjerne Kat Von D, som gik på skolen i et halvt år, da hun var 15 år gammel. Det skriver Page Six.

Kat Von D fortæller om sine oplevelser på skolen i en video, hun har delt på Instagram. Og der er tale om nogle voldsomme oplevelser.

Hun fortæller blandt andet, hvordan blev 'kidnappet' af personalet, da hun skulle starte på skolen. Ifølge Kat Von D blev hun hentet af tre fremmede, hvorefter hun blev sat på et fly med bind for øjnene.

Da han ankom til skolen, påstår Kat Von D, fik hun besked på at smide tøjet, hvorefter hun fik barberet håret af og blev tvunget til at give urin- og blodprøve.

Derefter fik hun udleveret et hæfte, hvor der stod, hvor hun befandt sig, og hvorfor hun var der.

Bedøvede piger og lod dem sidde i eget tis

I Kat Von D's tilfælde var hun blevet sendt til skolen, fordi hendes forældre havde fået anbefalet den af en familieterapeut, som forældrene snakkede med, fordi de var bekymrede over, at Kat Von D var begyndt at høre punkmusik og klæde sig anderledes end sine skolekammerater.

»Jeg havde på det tidspunkt ingen anelse om, at jeg skulle være fanget i det sindssyge, torturagtige og grusomme sted i seks måneder,« siger Kat Von D i sin video.

Kat Von D påstår endvidere, at skolen blandt andet straffede elever, der ikke opførte sig ordentligt, ved at sætte dem på en stol og lade dem sidde i dagevis og stirre ind i væggen.

»Hvis du forsøgte at rejse dig, ville de injicere et bedøvende stof i din bagdel, give dig en spændetrøje på eller bedøve dig så meget, at du næsten var i koma, før de satte dig i isolation. Flere piger sad der i flere dage, hvor de blev nødt til at tisse på sig selv. Det var meget hårdt at være vidne til.«

Ifølge Kat Von D havde hendes forældre ingen anelse om, hvor slemt det stod til på skolen, da hun aldrig fortalte dem om opholdet, fordi hun »ville skåne dem«.

Kat Von D afslutter sin video med at fortælle, at hendes traumer fra skolen er dukket op til overfladen efter Paris Hiltons dokumentar.

Hun siger endvidere, at hun ikke har delt sin historie for at få sympati, men for at få lukket skolen, der stadig er åben, men som fik nye ejere i 2000.

Skolen har nægtet at kommentere hændelser, der har fundet sted før ejerskiftet, men har udsendt en skriftlig udtalelse på deres hjemmeside, hvor der står følgende:

»Provo Canyon School bruger ikke isolation som behandlingsform. Uddannede læge udskriver medicin, som er nødvendig for at hælpe patienten med sit mentale helbred. Provo Canyon Schools udskriver ikke medicin for sjov eller bruger medicin som en form for disciplinering,« lyder det fra skolen.