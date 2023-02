Lyt til artiklen

Kasper Würtz og Christian Bitz har mødtes og indgået et forlig.

Det oplyser F & H Group A/S i en pressemeddelelse.

Kasper Würtz var mandag 30. januar blevet tilkendt en erstatning på 6,4 millioner kroner af Christian Bitz og hans grossist F & H – der også skulle betale sagens omkostninger på 1,7 millioner – for det, der har været en syv år lang strid om parternes keramik.

I maj fik den selvstændige keramiker Kasper Würtz nemlig rettens ord for, at Christian Bitz havde plagieret hans design.

Kasper Würtz og keramikerfirmaet K H Würtz fik erstatning for 6,4 millioner kroner. Foto: Mads Dalegaard Vis mere Kasper Würtz og keramikerfirmaet K H Würtz fik erstatning for 6,4 millioner kroner. Foto: Mads Dalegaard

Derfor er de 15 produkter, som striden drejede sig om, blevet trukket tilbage og destrueret af Christian Bitz og firmaet bag hans designs, F & H.

Men nu er også det fremtidige forløb om stridigheden over rettighederne kommet på plads efter et møde mellem Kasper Würtz og Christian Bitz.

»Jeg har valgt at fokusere på at få lukket sagen en gang for alle, således at jeg kan fokusere på min familie, min virksomhed og på at komme videre. Det har altid vægtet mere for mig end økonomi,« udtaler Kasper Würtz.

Også Christian Bitz udtaler, at han er tilfreds med forliget, hvis betingelser ingen af parterne dog vil kommentere på.

»Jeg havde meget gerne været denne ulykkelige sag foruden. Kasper og jeg har set forskelligt på en række forhold, og medierne har haft deres egen dagsorden, der bestemt ikke har gjort det nemmere at løse sagen i mindelighed. Men nu er der fundet en fornuftig løsning, der omsider gør det muligt for hver af os at komme videre i livet,« siger Christian Bitz.

Her er Kasper Würtz' og Christian Bitz' produkter blandet sammen. Det er blandt andet dette billeder, der er brugt i retten til at vise ligheden mellem produkterne. Vis mere Her er Kasper Würtz' og Christian Bitz' produkter blandet sammen. Det er blandt andet dette billeder, der er brugt i retten til at vise ligheden mellem produkterne.

Kasper Würtz advokat Johan Løje fortalte i forbindelse med erstatningsfastlæggelsen i januar, at man overværede at anke dommen, som F & H kaldte for »hård«.

»Jeg vil nu drøfte sagen indgående med Kasper for at afgøre, om vi skal anke sagen. Det har været en meget lang og anstrengende sag for Kasper, og det spiller selvfølgelig en rolle ved afgørelsen af, om vi ønsker at anke,« forklarede advokaten da til B.T.

Men nu er der altså blevet indgået et forlig i stedet.