Mandag blev afslutningen på den syv år lange kamp mellem keramiker Kasper Würtz og ernæringsekspert Christian Bitz.

Sø- og Handelsretten afsagde dom, der gav Kasper Würtz 6,4 millioner i erstatning for at Christian Bitz og firmaet F&H havde plagieret hans design, hvilsket Østre Lansret slog fast i maj.

I en udtalelse til Ritzau siger Kasper Würtz, at han nu er lettet over, at sagen er afsluttet.

»Jeg er glad for, at Sø- og Handelsretten nu har truffet afgørelse i sagen. Sagen har været en stor belastning for mig i de 7 år, den har varet. F&H og Christian Bitz er blevet dømt til at betale en erstatning, og jeg håber, at jeg nu kan komme videre med mit liv,« lyder det.

Ud over erstatningen skal Christian Bitz og F&H også betale sagens omkostninger på 1,7 millioner kroner.

Og selvom både Kasper Würtz og hans advokat Johan Løje er tilfredse med erstatningen, er advokaten ikke sikker på, at sagen slutter her.

»Det er utroligt glædeligt, at Sø- og Handelsretten med sin afgørelse i dag har udmålt den største erstatning nogensinde i en dansk retssag om designkrænkelse. Samtidig var det også glædeligt, at retten frifandt Kasper Würtz for de grundløse anklager om bagvaskelse, som F&H fremkom med efter DRs Kontant program.Jeg kan dog konstatere, at det stadig kan betale sig at kopiere andres design selv i situationer, hvor der er tale om decideret bevidst kopiering.«

Advokaten mener nemlig, man kunne have gjort mere i sagen.

»Sø- og Handelsretten havde i denne sag muligheden for at statuere et afgørende eksempel overfor firmaer, som kopierer andres design, men jeg kan konstatere at retten har været tilbageholdende med at tillægge F&Hs meget store fortjeneste betydning ved erstatningsudmålingen. Lovgivningen giver ellers mulighed for dette.«

Derfor har han tænkt sig at tale med sin klient, om de skal gå videre og anke sagen.

»Jeg vil nu drøfte sagen indgående med Kasper for at afgøre, om vi skal anke sagen. Det har været en meget lang og anstrengende sag for Kasper, og det spiller selvfølgelig en rolle ved afgørelsen af, om vi ønsker at anke.«

Christian Bitz har ikke ønsket at udtale sig om sagen, men firmaet bag hans design kaldte mandag dommen for 'hård'.

»F&H anser afgørelsen fra domstolen som hård i forhold til gældende retspraksis. Vi har været kede af sagen fra begyndelsen, men desværre er den kørt af sporet og trukket unødigt langt ud,« lød det.

Firmaet har trukket de 15 produkter, sagen drejede sig om, tilbage og destrueret dem.