Efter syv sæsoner i Superligaen skiftede Kasper Fisker i sommer til Fremad Amager, der spiller i landets næstbedste række, og fra på søndag kan man så også se Brøndbys tidligere midtbanekriger i en helt ny rolle som tv-stjerne i sit spritnye program 'Familien Fisker'.

Et program, der viser den 32-årige fodboldspiller, hustruen Stephanie Fisker samt deres to børn, Elva og Baldur, helt tæt på.

Og et program, som derfor også giver et indblik i livet som professionel fodboldspiller, og hvordan eksempelvis et klubskifte ikke kun påvirker ham, men også resten af familien.

»Vi kommer til at vise den ærlige historie med Brøndby. At jeg godt ville blive, men godt vidste, at det blev svært,« siger Kasper Fisker om Viaplay-programmet, der får premiere søndag.

'Familien Fisker' får premiere søndag på Viaplay. Foto: Pressefoto

»Da vi blev spurgt, om vi ville lave programmet, kunne jeg mærke, at det var det rigtige tidspunkt. Jeg kunne mærke, at jeg var klar til at vise en sårbarhed og en historie, som jeg allerede på forhånd vidste nok ikke ville blive en succeshistorie. Det er meget sjældent, at man viser sårbarhed i fodboldverdenen, men den side føler jeg, jeg har kræfter til at vise frem,« fortsætter han.

Den tidligere Brøndby-stjerne og nuværende Fremad Amager-spiller fortæller desuden, at noget af det mest udfordrende ved programmet har været at overlade kontrollen til andre.

»Vi deler jo selv mange ting på sociale medier og vil gerne give folk et ærligt billede, men i sidste ende er det trods alt os selv, der trykker 'send'. I programmet har vi ikke haft nogen kontrol med udfaldet, og vi har ikke kunnet manipulere med indholdet på nogen måde, og det har da helt sikkert betydet, at jeg har følt mig ekstra sårbar.«

Har der været nogen drillerier i omklædningsrummet over, at du nu skal være tv-stjerne?

»Ja, det har der selvfølgelig været,« griner Kasper Fisker.

»Men alt i alt er det blevet taget godt imod. Både holdkammeraterne i Brøndby og nu i Fremad Amager har været nysgerrige og spurgt ind til det, men det er klart, at der selvfølgelig har hørt lidt respektulde drillerier til også,« fortsætter han og understreger, at programmet ikke er en realityserie, men snarere en »ærlig reportage«, der viser Fisker-familiens liv uden nogen former for setups.

Kasper Fiskers hustru, Stephanie Fisker, er – ud over at være en kendt influencer – også vært i podcasten 'Anden til venstre', hvor hun inviterer kendte personers bedre halvdele ind til en snak, så hun er bestemt ikke helt grøn, når det kommer til at dele detaljer fra privatlivet.

Der er dog særligt én ting, som har været en smule udfordrende ved at have et kamerahold i hælene, fortæller hun. Og det har været at lade dem følge med i hendes graviditet med parrets kommende tredje barn.

Stephanie Fisker er kvinden bag podcasten 'Anden til venstre'. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

»Da vi tillod kameraholdet at komme med ind til scanningen, kunne vi virkelig mærke, at vi havde noget på spil. For hvad nu hvis vi fik at vide, at der ingen hjertelyd var,« siger Stephanie Fisker, der tidligere har været gennem en ufrivillig abort som følge af en graviditet uden for livmoderen.

En abort, der endte med en akut operation og en sprængt æggeleder, som blev fjernet.

»Så seerne får virkelig lov til at komme helt tæt på os og på alle de svære tanker og følelser, vi gør os. Det bliver mere end det, de allerede kan se på eksempelvis Instagram, for der er det jo kun små glimt på få minutter. I programmet får man et meget mere unikt indblik i vores liv.«

I første afsnit af programmet påpeger Stephanie Fisker, at hun har en usikkerhed over negative kommentarer og dårlige anmeldelser. Hun understreger dog over for B.T., at hun trods alt glæder sig til at vise den side frem af sig selv, så folk kan se, at alting ikke er »så poleret«.

Og Kasper Fisker? Han er noget nær græsk-katolsk ved tanken om eventuel dårlig kritik.

»Jeg har selv set programmet og er rigtig glad for det. Det, man ser, er vores liv, og det er jeg både glad og stolt over. Vi har ikke påstået, at vi er det mest spændende par i Danmark, men nu fik vi muligheden for et program, og så må folk jo selv vurdere, om de finder os interessante nok til at følge med.«