Karsten Ree var sponsor for racerkører Jason Watt inden sidstnævntes ulykke i 1999. En ulykke, der gjorde ham lam fra brystet og ned og derfor satte en stopper for hans karriere.

Til stor ærgrelse for Karsten Ree, som havde investeret mange penge i motorsportstalentet:

»Det var en dyr fornøjelse. Vi taler mange millioner. En – to – mange. Det var meget mere end to,« fortæller han sin hustru, Janni Ree, i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer'.

De to venter i afsnittet besøg af Jason Watt og hans hustru.

Men inden parret ankommer til Ree-hjemmet, spørger Janni Ree ind til ægtemandens forhold til Jason Watt.

Han fortæller, at de mødte hinanden første gang i 1996, og at han allerede året efter begyndte at kaste penge efter Jason Watt.

»Ulykken stoppede det. Han kan jo ikke køre uden ben, der virker,« fortæller han om eventyret og fortsætter:

»Det gjorde voldsomt indtryk. Det var meget modbydeligt. En glødende ung som Jason var jo meget glad for fart. Desværre skulle han også have fart i fritiden.«

Den populære racerkører kom galt af sted under en fotosession på Amager i 1999, hvor han styrtede på motorcykel.

Han endte i en grøft med 50 til 60 kilometer i timen og landede på ryggen.

Få dage efter vågnede han op på Rigshospitalet i København. Lam fra brystet og ned. Og siden har han siddet i kørestol.

»Motorsport som den type, Jason kørte, er meget dyr. Derfor var det da også ærgerligt, at investeringen gik i vasken,« fortæller Karsten Ree om sin oplevelse af situationen.

»Det er selvfølgeligt ikke rart, men jeg har ligesom for længe siden valgt at tilgive manden for, at han dummede sig og lavede noget, han ikke måtte – at køre tosset på motorcykel.«

Over for sin hustru gør Karsten Ree det dog meget klart, at han langtfra er den, der har lidt det største tab på Jason Watts ulykke:

»Taget i betragtning af, hvor uheldigt han kom af sted, må man jo bare klappe måsen og glemme det.«

'Forsidefruer' bliver sendt på TV 3 klokken 20 torsdag aften og kan desuden ses på Viaplay.