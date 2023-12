Den danske erhvervs- og rigmand Karsten Ree har sat sin pragtvilla i Vedbæk til salg.

Kunne du tænke dig at blive den nye ejer af den 527 kvadratmeter store bolig, skal du dog forberede dig på at finde den helt store pengepung frem.

Prisen for villaen, der ligger på Vedbæk Strandvej, lyder nemlig på 120 millioner kroner.

Det fremgår af salgsopstillingen, der er opslået på mægleren Ivan Eltoft Nielsens hjemmeside. Også erhvervsmediet Finans har omtalt sagen.

Karsten Ree og Janni Ree har ikke selv kommenteret salget af villaen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Karsten Ree og Janni Ree har ikke selv kommenteret salget af villaen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

For den pris får du så også en bolig med 12 værelser, en stor grund lige ned til Øresund og hele to vinkældre.

Tidligere på året kom det frem, at erhvervsmanden har fået konstateret demens.

»Som tidligere kommunikeret er Karsten i gang med et længere udredningsforløb. Som en del af dette er det desværre blevet konstateret, at han lider af demens,« skrev hans hustru, Janni Ree, i et opslag på Instagram i sommer.

Dengang bad hun også om, at der kom ro om ham.

Da parret i oktober dukkede op til 'Vild med dans', forklarede Karsten Ree, at han havde det godt.

»Det lever jeg med. Jeg har det der vaskulær demens, og det er sådan en, der kommer langsomt snigende. Og så ved man bare ikke, hvor meget det accelererer, om det tager ti år at blive bims, det kan man ikke rigtigt sige,« forklarede han til den fremmødte presse.

Karsten Ree har flere gange haft problemer med helbredet, men har hver gang formået at kæmpe sig igennem.

Han har således både haft en blodprop, kræft i blæren og oplevet flere fald med brækkede knogler til følge.

Han har forinden i flere år forberedt et generationsskifte for hans virksomheder, der blandt andet tæller rejseselskaber, en dyrepark og ejendomme.

Karsten Ree har fire børn, og de tre sønner spiller en hovedrolle i fremtiden for Rees virksomheder.

I slutningen af 2022 overdrog Karsten Ree ejerskabet af de bagvedliggende holdingselskaber, der fungerer som Ree-imperiets pengetanke med trecifrede millionbeløb i egenkapital, til sine tre sønner. Det fremgår af virksomhedsregistret virk.dk.

Karsten Ree blev milliardær, da han for for 13 år siden solgte Den Blå Avis og Bilbasen til den amerikanske it-koncern Ebay for 2,1 milliard kroner.

Siden har han investeret millioner af kroner i selskaber verden over.