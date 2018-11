Ingen sms'er. Ingen aviser. Masser af hvile. I sidste uge blev erhvervsmanden Karsten Ree opereret i øjet, og nu skal han tage den med ro.

»Heldigvis har han sit gode humør, og han er positiv. Han joker lidt med, at han lige nu kun kan se på det ene øje,« fortæller hans hustru, Janni Ree, en uges tid efter operationen.

I sidste uge blev rigmanden hasteindlagt på Glostrup Hospital og opereret i det højre øje.

Ree havde i nogle uger mærket, at noget var helt galt i øjet. Han havde synsforstyrrelser, og da han til sidst gik til øjenlæge, var beskeden klar:

Han havde nethindeløsning.

Rigmanden blev henvist direkte til hospitalet og opereret kort efter.

Nethindeløsning kan nemlig føre til blindhed, hvis det ikke bliver behandlet.

Først om seks uger kan lægerne fortælle Karsten Ree, om har stadig har synet på sit højre øje. Så skal han nemlig opereres igen og have fjernet den ring, som lige nu holder hinden på plads.

»Mon ikke det lykkes lægerne at redde hans syn. De er jo så dygtige,« siger Janni Ree, som samtidig kan fortælle, at hendes mand lige nu har lidt problemer med sit begrænsede syn, som klappen for øjet giver ham.

»Han er jo en stærk mand, så han klarer det godt. Det skulle lige have været mig, så tror jeg altså ikke, jeg havde taget det på samme måde,« tilføjer hun med et smil i stemmen.

De næste uger må den ellers så aktive erhvervsmand tage den med ro. Hvis han læser aviser eller bøger eller sender sms'er, belaster han synet, så Ree må nøjes med lidt fjernsyn og hjemlig hygge. Jobbet passer han i det omfang, det kan lade sig gøre.

»Han tager den lidt mere med ro, men han passer stadig sit arbejde. Hvis der er noget vigtigt, et møde eller lignende, så holder han det herhjemme,« fortæller Janni Ree.

»Og så har han jo mig. Jeg hygger om ham, og så går tiden ellers med ild i pejsen og gode venner på besøg,« siger hun.